Em sua primeira apresentação no Brasil fora de um festival, o Foo Fighters destaca canções como ‘Something From Nothing’, do álbum ‘Sonic Highways’ (2014). Raimundos e Kaiser Chiefs fazem a abertura.

Foo Fighters, em show no Chile na quinta-feira (15)

Estádio do Morumbi (67.000 lug.). Pça. Roberto Gomes Pedrosa, 1, Morumbi. Hoje ( 23), 18h55 (abertura); 21h15 (show principal). R$ 220/R$ 640.