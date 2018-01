Folclore sinfônico

CONVIDADA| Ana Luísa Lacombe narra novo concerto

A série ‘Aprendiz de Maestro’ abre o ano com o episódio inédito Lendas Amazônicas. O programa, que estreia sábado (21), na Sala São Paulo, é baseado nas composições do maestro Waldemar Henrique, que serão executadas pelos jovens do Projeto Guri. Para alinhavar as músicas, Ana Luísa Lacombe narra uma lenda escrita pelo diretor Paulo Rogério Lopes. “Eu interajo com a garotada e com o maestro João Maurício Galindo”, conta a atriz que já participou do concerto educativo em ‘Sansão e Dalila’, ao lado de Fernando Sampaio.

Nesse novo espetáculo, a trama gira em torno do amor impossível entre um caboclo e a filha de um fazendeiro. A história serve de mote para contar a saga de seres folclóricos, como boto-cor-de-rosa, Matinta Perera e boi-bumbá.

A atração integra o programa ‘Música pela Cura’, com bilheteria revertida para a Tucca – Associação para Crianças e Adolescentes com Câncer.

Na linha dos anteriores, música de qualidade, ambiente de gente grande e adaptação que pode agradar a adultos e crianças. Sala São Paulo. Pça. Júlio Prestes, 16, Luz. Inf.: 2344-1051. Sáb. (21), 11h. R$ 60/R$ 70 (sem meia-entrada).