Finalistas do Prêmio Marcantonio Vilaça exibem trabalhos no MAC-USP

Foto: Divulgação

Celso Filho

A quinta edição do Prêmio Marcantonio Vilaça apresenta uma mostra com os 30 finalistas a partir deste sábado (25), no Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo (MAC-USP). Os cinco premiados serão revelados hoje (24), em uma cerimônia para convidados na instituição.

O júri selecionou nomes importantes da arte contemporânea brasileira, como Berna Reale – que representará o País na Bienal de Veneza deste ano -, Nydia Montenegro, Cristiano Lenhardt e Virginia de Medeiros.

A exposição terá ainda uma sala dedicada à obra de Amelia Toledo (acima), com 19 trabalhos da artista. Outros nomes influenciados por Amelia também exibem criações na mostra, como Albano Afonso e Nazareth Pacheco.

MAC-USP Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, 1.301, 2648-0254. 10h/ 18h (fecha 2ª). Inauguração: sáb. (25). Grátis. Até 6/12.