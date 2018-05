Final da Champions League 2018 e outros quatro eventos de cinema na capital

7ª Mostra Ecofalante de Cinema Ambiental

De 5ª (31) a 16/6, o evento, considerado o mais importante do cinema socioambiental da América do Sul, leva a mais de 11 espaços de cinema da capital 121 filmes de 31 países. Entre os destaques da edição estão uma homenagem ao seringueiro e ativista Chico Mendes, que marca o aniversário de 30 anos de sua morte; uma retrospectiva dedicada a Werner Herzog, com algumas de suas obras mais impactantes; além de workshops, debates e programação infantil. A entrada é gratuita. Programação completa.

Carta Branca a Ismail Xavier

Até domingo (27), a mostra reúne nove filmes escolhidos pelo crítico de cinema e professor emérito da USP. Trata-se de uma lista que parte do gosto pessoal de Xavier e também permite uma reflexão sobre o próprio cinema. Hoje (25), o clássico ‘Eclipse’, de Michelangelo Antonioni, será projetado às 19h30. Depois, às 22h, tem ‘Hiroshima Meu Amor’, de Alain Resnais. No sábado (26), ‘O Anjo Exterminador’, de Luis Buñuel, ganha exibição às 18h30; e O Casamento de Maria Braun’, de Rainer Werner

Fassbinder, às 21h. IMS. Av. Paulista, 2.424, metrô Paulista, 2842-9120. R$ 8.

Cineminha

Destinado ao público infantil e familiares, o projeto Cineminha, do Sesc Santana, apresenta títulos infantis de diversos gêneros e temáticas. No sábado (26), às 14h, tem apresenta a animação ‘A Era do Gelo: O Big Bang’, de Mike Thurmeier. Na trama, Sid, Manny, Diego e o resto do grupo precisam deixar suas casas e embarcar em uma missão cheia de aventuras e novos personagens. Sesc Santana. Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8713. Grátis.

Estrangeiros em Cena: O Cinema dos Trânsitos

No evento, sábado (26), às 15h, a Casa das Rosas abordará três momentos marcantes da história das produções cinematográficas brasileiras, feitas pelos húngaros Adalberto Kemeny e Rudolf Lustig; por italianos, como Franco Zampari; e pelo brasileiro Alberto Cavalcanti, que iniciou sua carreira na França. A atividade será ministrada por Donny Correia, professor de História e Linguagem do Cinema da Academia Internacional de Cinema. Casa das Rosas. Av. Paulista, 37, metrô Brigadeiro, 3285-6986. Grátis.

Final da UEFA Champions League 2018

No sábado (26), a partir das 15h00, os fãs de futebol poderão curtir a final da Champions League 2018, entre Liverpool e Real Madrid, nas telas. Na capital, o jogo será transmitido ao vivo em 28 salas das principais redes, como Cinemark, UCI, Cinépolis, Espaço Itaú, Kinoplex, PlayArte, Cineflix e Cinesystem. Os ingressos variam de R$ 60 a R$ 80. Programação completa.

