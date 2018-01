Oito atrações gratuitas para o fim de semana

Balada

Calefação Tropicaos

A balada que privilegia ritmos brasileiros tem DJs em três espaços, além de feira livre e apresentação do grupo Coco de Oyá. Casa das Caldeiras. Av. Francisco Matarazzo, 2.000, Água Branca, 3873- 6696. Dom. (3), 15h. Grátis.

Crianças

Salve, Malala!

Duas crianças ocupam a escola para contar histórias de professores e outros habitantes que resistiram às ordens de um rei mandão. Da Cia. La Leche, o espetáculo reflete sobre a importância do aprendizado e os esforços por um mundo mais igualitário. Dir. Cris Lozano. 60 min. Livre. Sesc Itaquera. Praça de Eventos. Av. Fernando do Espírito Santo Alves de Mattos, 1.000, 2523-9200. Dom. (3), 13h. Grátis.

Dança

Libélulas de Vidro

Dentro do Projeto Finitudes, o coreógrafo Luis Ferron apresenta, junto com Andreia Yonashiro, Daniela Dini e Daniel Fagundes, espetáculo que aborda a relação entre o tempo e a morte. Sesc Ipiranga. Praça Vermelha. R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. 6ª (1º), 20h; sáb. (2), 19h30; dom. (3), 18h30. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Exposição

Robert Frank

Duas mostras destacam a obra do fotógrafo americano. Uma traz a série ‘Os Americanos’, com 83 imagens de uma viagem pelos Estados Unidos. Com curadoria de Gerhard Steidl, ‘Os Livros e os Filmes’ traz ampliações de 24 livros de Frank. Av. Paulista, 2.424, metrô Paulista, 2842-9120. 10h/20h (5ª, até 22h; fecha 2ª). Grátis. Até 30/12.

Passeio

Feira Lambes na Laje

A 7ª edição do evento terá venda de cartazes, com mais de 70 artistas e preços que vão de R$ 25 a

R$ 125. O espaço também recebe uma feirinha gastronômica e oficina gratuita para aprender a criar pôsteres – as inscrições serão feitas no local. Red Bull Station. Pça. da Bandeira, 137, Centro, 3107-5065. Sáb. (2), 11h/22h. Grátis. Inf.: bit.ly/Lambes7

Shows e concertos

Bourbon Street Fest

O Parque Ibirapuera recebe, além do trio vocal Mahogany Blue, shows gratuitos do baixista americano Tony Hall e de sua banda, The Heroes, e da Orleans Street Jazz Band, neste domingo (3). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 10. Dom. (3), 15h15. Grátis.

Guri Convida

O Projeto Guri apresenta show dos alunos e alunas do Grupo de Referência (GR) de São Carlos – Big Band, com participação do maestro e arranjador Letieres Leite. O programa do concerto contempla a música brasileira e obras do convidado. Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Dom. (3), 18h. Grátis (retirar

ingresso 2h antes).

Projeto Flui SP

Tendo como meta a conscientização do consumo de água, o projeto promove show de Guilherme Arantes e Rodrigo Pitta. Pq. Ibirapuera. Portão 10. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº. Sáb. (2), 16h. Grátis.