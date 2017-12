Fim de semana terá Viradinha para crianças

Foto: Isadora Pamplona/Estadão

Dentro da programação do Circuito Municipal de Cultura, espaços públicos da cidade recebem, durante o mês de abril, a Viradinha, dedicada ao público infantil.

As primeiras viradinhas serão neste fim de semana, no Centro e na Zona Norte. Até o fim do mês, o evento chega a outras regiões, como Cidade Tiradentes, Itaquera e o M’Boi Mirim.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No sábado (2), a Viradinha Braços Abertos ocupa o Largo General Osório, no Centro, com brincadeiras do Recreart, oficinas e espetáculos. Entre as atrações, oficina de musicalização e a Banda Estralo (foto) apresenta ‘Estórias de Cantar’, às 17h.

Já a tarde de domingo (3) será movimentada no CEU Jaçanã. Às 14h, há espetáculo circense ‘Biblio Circo’. Às 17h, é a vez da Trupe Pé de Histórias com ‘Conto dos Pássaros’.

ONDE: Lgo. Gal. Osório, s/nº, metrô Luz. QUANDO: Sáb. (2), 14h/18h. QUANTO: Grátis.

ONDE: CEU Jaçanã. R. Francisco Espósito Tonetti, 105. QUANDO: Dom. (3), 14h/18h. QUANTO: Grátis.