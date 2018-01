Fim de semana tem carnaval antecipado em São Paulo

Uma seleção de blocos de rua que antecipam a folia e ocupam a cidade a partir deste fim de semana

Foto: Tiago Queiroz/Estadão

+ O Bloco da Preta, de Preta Gil, faz versões de funk, axé e sertanejo. Audio SP. Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. 6ª (22), 23h. R$ 40/R$ 80. Inf.: bit.ly/blackgil

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

+ Em frente ao Paribar, na Praça Dom José Gaspar, o projeto Red Bull Studios Repique reúne famosos blocos da cidade em um baile de carnaval. Participam a banda Espetacular Charanga do França, Nu Vuco Vuco, Bloco Casa Comigo, Agora Vai, Jegue Elétrico, Ilú Obá de Min e Confraria do Pasmado. Pça. Dom José Gaspar, 42, República, 3237-0771. Sáb. (23), 15h/22h. Grátis.

+ O bloco As Virgens do Minhocão aposta na tradição: com os homens vestidos de mulher e as mulheres, de homem. Elevado Costa e Silva. Dom. (24), 16h. Grátis. Inf.: bit.ly/blocovirgens

+ Este ano, o Bastardo homenageia a capital paulista. Para abrir com estilo, tem ensaio na mais famosa das avenidas. Praça do Ciclista. Av. Paulista. Dom. (24), 13h. Grátis. Inf.: bit.ly/bloba

+ Diretamente do Rio, a bateria da Mangueira aquece o pré-carnaval paulistano. Bar Mangueira. R. Cláudio Soares, 124, Pinheiros, 3034-1085. Dom. (24), 21h. R$ 15/R$ 25. Inf.: on.fb.me/1QeA0UB

+ Para repetir o sucesso de 2015, o Bloco da Charanga do França treina novo repertório. Conceição Discos. R. Imaculada Conceição,151, V. Buarque. Dom. (24), 16h. Grátis. Inf.: on.fb.me/1RA3hCV

+ Para comemorar o aniversário de SP, o bloco Ritaleena leva clássicos de Rita Lee, em versão carnavalesca, às ruas do Centro. Bar Brahma. Av. São João, 677, 3224-1251. 2ª (25), 16h. R$ 20.

+ A Banda Gueri-Gueri anima os foliões em ensaio para o carnaval 2016, com muita batucada e até DJ. Traço de União. R. Cláudio Soares, 73, Pinheiros. 4ª (27), 20h. R$ 60. Ingressos.: bit.ly/1RT90nH

+ O Monobloco realiza festa que antecede sua estreia no carnaval de rua de São Paulo. Estúdio. Av. Pedroso de Moraes, 1.036, Pinheiros. 4ª (27), 20h30. R$ 75. Ingressos: bit.ly/monoblocc

*Com a colaboração de André Carmona