Fim de semana tem agenda cheia com festivais e eventos gratuitos ao ar livre

Foto: Tatit Brandão/divulgação

+ Durante três dias,o Memorial da América Latina recebe o Festival CaosArte, com uma ampla programação para adultos e crianças. Entre as atrações, no domingo (10), às 16h, o grupo Pombas Urbanas apresenta o espetáculo infantil ‘Era uma Vez um Rei’ (foto). À noite, também ocorrem festas como a Odara e a Calefação Tropicaos, famosas na cidade.

Paralelo ao evento, no fim de semana, também haverá a segunda edição do Festival de Churros. Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664. Sáb. (9), dom. (10) e 2ª (11), 12h/21h (‘Festival de Churros’: sáb. (9) e dom. (10), 9h/22h). Inf.: bit.ly/Fcarte

+ Esta edição da Cine-cicletada trata sobre a repressão das ditaduras. A pedalada começa na Praça do Ciclista, no encontro da Avenida Paulista com a Rua da Consolação. De lá, o grupo segue para a Cinemateca (Lgo. Sen. Raul Cardoso, 207), onde serão exibidos curta-metragens, como ‘Marimbás’ (1963), de Vladimir Herzog. Depois, há discotecagem com Tatá Aeroplano. Sáb. (9), 17h/23h. Inf.: http://bit.ly/Cinbik2016

+ Em sua 6ª edição, a La Feria apresenta a cultura espanhola na cidade. O festival reúne feira gastronômica, com restaurantes típicos, e apresentações de música e dança. Mansão Hasbaya. R. dos Franceses, 518, Bela Vista, 2925-1157. Sáb. (9), 12h/ 22h; dom. (10), 12h/ 19h.

+ No fim de semana, a 2ª Virada da Saúde leva atrações culturais para diferentes espaços paulistanos. No Parque Ibirapuera, por exemplo, está programado um show de Chico César, no domingo (10), às 11h. Até dom. (10). Programação: http://bit.ly/vsau2016

+ O 10º Encontro Vegano JMA não reúne somente gastronomia vegana, mas também um bazar com produtos sem componentes de origem animal. A programação inclui ainda palestras sobre o tema, feira de adoção, oficinas e sessão de meditação. Associação Hokkaido. R. Joaquim Távora, 605, V. Mariana. Dom. (10), 12h/20h. Grátis. Inf.: http://bit.ly/EncVeg

+ Mais de cem ONGs participam do Dia das Boas Ações, que levará programação cultural para o Parque Ibirapuera neste domingo (10). Entre as atrações, há aula de ioga, às 10h, e o Sarau do Binho, às 16h. Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 3. Dom. (10), 9h/17h. Grátis. Inf.: www.fb.com/DiadasBoasAcoes