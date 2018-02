Filme ‘Obra’ é destaque da semana; confira outras estreias de cinema

Foto: Divulgação

É em meio à paisagem urbana de São Paulo que Gregório Graziosi constrói o suspense de Obra, seu primeiro longa. No filme, o sufocante horizonte da capital, dominado por prédios, é o cenário por trás do drama do arquiteto João Carlos (Irandhir Santos) em sua batalha moral.

Bem sucedido, e às vésperas de ser pai, o personagem é o responsável pela construção de um grande edifício no terreno de sua família. No entanto, tudo parece desmoronar quando os operários descobrem um cemitério clandestino em meio às obras.

Pressionado tanto pelo mestre de obras, interpretado por Julio Andrade, quanto por seus valores familiares, João Carlos trava uma luta interna: preservar o passado de seu avô – antigo dono do terreno – ou seguir sua consciência. Celso Filho

Ethan Hunt (Tom Cruise) aparece pela quinta vez no cinema em Missão: Impossível – Nação Secreta. Na aventura, escrita e dirigida por Christopher McQuarrie, o personagem tem a missão de deter a organização criminosa Sindicato. Ao mesmo tempo, passa a ser perseguido por Alan Hunley (Alec Baldwin), diretor da CIA que desativou a agência IMF, para a qual Hunt trabalhava.

Em sua caçada, o agente une forças com a dissimulada Ilsa Faust (Rebecca Ferguson), infiltrada no grupo terrorista pelo serviço secreto inglês, além dos amigos Benji (Simon Pegg), William Brandt (Jeremy Renner) e Luther (Ving Rhames).

O fôlego de Cruise para as cenas de ação permanece o mesmo de 1996, ano de estreia da série – que parece ter agora chegado ao auge. Renato Vieira

As protagonistas de Las Insoladas, de Gustavo Taretto (‘Medianeras’), tomam sol no terraço de um prédio, onde se reúnem para se bronzear e conversar. Lá, fazem planos de ir para uma praia paradisíaca. Mas, na Argentina em crise de meados dos anos 1990, o sonho se torna uma obsessão para as amigas.

Do diretor Cédric Anger, Na Próxima, Acerto no Coração retrata a história de Marcel Barbeault, um serial killer que matou oito mulheres, na década de 1970, em uma pequena cidade no norte da França. O filme se passa em torno da investigação do policial Franck, que tenta descobrir o responsável pelos ataques.