Filme ‘O Julgamento de Viviane Amsalem’ é destaque nas estreias da semana

O Julgamento de Viviane Amsalem completa a trilogia iniciada pelos irmãos Ronit e Shlomi Elkabetz, em 2004 – com dois longas que não entraram em cartaz no Brasil. Os filmes percorrem a história de Viviane (interpretada por Ronit), uma judia de origem marroquina que vive um casamento opressor.

Em Israel, assuntos matrimoniais são de escopo do tribunal judaico, formado por rabinos. O divórcio só é concedido se o marido concordar. É esta tradição que Viviane enfrenta no novo longa.

Sem a concessão de seu marido Elisha, a mulher luta durante cinco anos na Justiça para conseguir o divórcio. Em meio às idas e vindas na corte e os relatos de testemunhas, os irmãos Elkabetz conseguem montar um retrato da sociedade israelense, dominada pelo machismo.

Linda de Morrer. Na comédia, Gloria Pires interpreta Paula, uma dermatologista que descobre um tratamento para acabar com a celulite. Porém, ao usar o produto, a médica morre. Agora, ela terá a ajuda de um médium (Emilio Dantas) para evitar que o perigoso remédio seja comercializado pelo ex-sócio, Dr. Francis (Angelo Paes Leme).

O Último Cine Drive-in. O filme do diretor Iberê Carvalho aborda dramas familiares. No enredo, Marlon volta à sua terra natal, quando sua mãe adoece. Lá, ele reencontra seu pai – o proprietário de um cinema drive-in que resiste à decadência há 37 anos. A vida de todos no lugar sofre uma reviravolta com a ameaça de demolição do espaço.

Veja outras estreias da semana:

Entourage – Fama e Amizade. Dir. Doug Ellin. Com Jeremy Piven, Kevin Connolly. Baseado na série de TV norte-americana, o filme traz de volta o astro de cinema Vincent Chase. Com o seu agente Ari Golden, ele vai encara um novo projeto arriscado em Hollywood.

Exorcistas do Vaticano. Dir. Mark Neveldine. Com Kathleen Robertson, Dougray Scott. O padre Lozano acredita que a jovem Anglea Holmes está possuída por um demônio. Com a ajuda de dois clérigos do Vaticano, eles tentam exorcizar a garota.

Hermógenes, Professor e Poeta do Yoga. Dir. Bárbara Tavares. O documentário conta a trajetória de Hermógenes, um dos pioneiros da yoga e da terapia holística no Brasil. O filme será exibido somente no Kinoplex Itaim.

Hipóteses para o Amor e a Verdade. Dir. Rodolfo García Vázquez. Com Luiza Gottschalk, Nany People. Adaptação para o cinema de uma peça do grupo Os Satyros, o filme retrata a cidade de São Paulo por meio dos dramas de 11 personagens solitários.

Sexo, Amor e Terapia. Dir. Tonie Marshall. Com Sophie Marceau, Patrick Bruel. Ex-viciado em sexo, Lambert se tornou um conselheiro matrimonial. Seu antigo vício volta a assombrá-lo quando ele contrata uma sedutora assistente.