Filme francês destaca a sintonia entre um menino e um cão

Na montanha| encontro entre amigos

Belle e Sebástian não é um filme infantil. Classificada para maiores de dez anos, a produção francesa será exibida apenas em cópias legendadas. Ainda assim a obra fascina as crianças – principalmente aquelas que gostam de bichos.

Durante a Segunda Guerra Mundial, em um vilarejo, o garoto Sebástian não vai à escola, fala pouco e vive com uma família improvisada. Está sempre à espera da mãe, que nunca aparece.

Ao lado dos veteranos da região, ele sobe as montanhas atrás de uma fera comedora de ovelhas. O animal, porém, é uma cadela que aparece apenas para o menino. Nasce ali uma trajetória de amor e cumplicidade, que se cruza com os tormentos causados pela guerra (mas nada que possa traumatizar os espectadores mirins).

Adaptação do romance da escritora francesa Cécile Aubry, a história já fez sucesso como série de TV, em 1965. Na década de 1980, virou um anime japonês. E, em 1966, deu nome a banda pop escocesa.

O ator mirim Félix Bossuet garante a nobreza da nova produção. Além de emprestar espontaneidade ao protagonista, canta a música-tema do longa.