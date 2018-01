Penha recebe Festival da Coxinha Vegana

+ Estabelecimento dedicado às cervejas artesanais, o Armazém 77 recebe o Festival da Coxinha Vegana, com coxinhas a R$ 6. As recheadas com jaca são o destaque do evento. O Chopp Federal Pilsen (R$ 10, 350 ml) e o Chopp Burgman Red Ale estão entre as opções de bebida, exclusivamente nacionais. R. Betari, 520, Penha. Dom. (7), 14h/20h.

+ O Tigre Cego tem novidades em seu cardápio. Ao menu, foram incorporados tacos de milho e tortillas de trigo. O ‘Bufallo Tacos’ (R$ 28; foto) leva tiras de peito de frango empanadas, com molho de pimenta, picles de cenoura, alface americana picada, cebolinha e creme de gorgonzola. R. Girassol, 654, V. Madalena, 3586-8370.

Confira outras dicas de bares:

Academia da Gula

A anfitriã, dona Rosa Brito, é portuguesa de Barcelos. De lá, trouxe uma receita de nome curioso: a punheta – bacalhau cru desfiado e temperado com azeite e cebola (R$ 68, a inteira, e R$ 48, a meia). Outros hits do boteco são os bolinhos de bacalhau (R$ 36, 12 unid. ou R$ 18, 6 unid.). Sempre geladas, as cervejas (Original, Bohemia e Serramalte) custam R$ 12,90. R. Caravelas, 374, V. Mariana, 5572-2571. 7h/23h (sáb. e fer., 11h/17h30; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos. Estac. conv. no Hotel Pullmann, ao lado: R$ 22 (3h).

Gogó da Ema

Apreciadores têm 970 rótulos à sua escolha. A mineira Canarinha

(R$ 19,90, ouro) e a paraibana Volúpia (R$ 14,60, prata) são requisitadas. Para quem não dispensa uma boa cerveja, a Original (R$ 10,90) combina com a porção de cebola empanada à moda australiana, com molho picante (R$ 32,70). R. José Jannarelli, 261, Morumbi, 3721-2777. 11h/15h 17h/0h (6ª, até 1h; sáb., 12h/1h; fecha dom. e fer.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Mercearia São Roque

À sombra de coqueiros, o bar recebe um público mais arrumadinho. As mesas na área externa costumam lotar nas tardes quentes. O refresco vem com as caipiroscas. A de lima-da-pérsia custa R$ 24,20. O cardápio é bem extenso. Opte por pratos como a picanha com arroz Biro-Biro (R$ 77,30). O carro-chefe é o sanduíche ‘Mineirinho’, com filé mignon e queijo prato no pão francês (R$ 25,10). R. Amauri, 35, Jd. Europa, 3085-6647. 12h/0h. Cc.: todos. Cd.: todos . Manobr.: R$ 20.

Adega Original

A varanda, ampla e menos barulhenta que o salão, é um bom local para beber o chope Brahma (R$ 8,20). Do cardápio, fazem sucesso a porção de filé aperitivo (R$ 44), maminha aperitivo (R$ 59) e a picanha argentina na chapa (R$ 115; dom., R$ 79,90). Av. Luiz Dumont Villares, 794, Jd. São Paulo, 2978-7853. 17h/últ. cliente (6ª a dom., 13h/últ. cliente). Entrada: 5ª e 6ª, grátis (mulher)/ R$ 10 (homem); sáb. e dom., R$ 10 (mulher)/R$ 30 (homem). Cc.: todos. Cd.: todos.

Balcão

Ponto de encontro de jornalistas e boêmios, a casa monta suculentos sanduíches no pão ciabatta. O ‘Balcão Pastrami’, que, como o nome sugere, é feito de pastrami, é dos bons (R$ 34). O chope Oakbier custa R$ 6,50. R. Dr. Melo Alves, 150, Cerq. César, 3063-6091. 18h/1h. Cc.: todos. Cd.: todos. Estac. conv. no nº 119: R$ 15

(com carimbo do bar).