Osesp abre Festival de Inverno de Campos do Jordão

LEIA MAIS | Confira os shows da semana

LEIA MAIS | Céu, Filipe Catto, Tulipa Ruiz e outros artistas homenageiam Serena Assumpção

Tem início neste sábado (2) a 47ª edição do Festival de Inverno de Campos do Jordão. O evento de música clássica, que vai até 31/7, será aberto às 20h30 por concerto da Osesp, com regência de Marin Alsop e participação dos solistas Karen Gomyo (violino) e Christian Poltéra (violoncelo). A apresentação ocorre no Auditório Cláudio Santoro (Av. Dr. Luís Arrobas Martins, 1.880, Alto da Boa Vista) e o ingresso custa R$ 88.

Osesp: Foto: Divulgação

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No domingo (3), às 11h, o auditório recebe a Orquestra Jovem do Estado, regida por Cláudio Cruz. Nicolas Koeckert (violino) é o solista. O preço da entrada é R$ 22. O mesmo local recebe na 5ª (7), às 20h30, a Camerata Latino Americana com o Duo Siqueira Lima. A forma mais fácil de adquirir ingressos é pelo site www.ingressorapido.com.br. Até o final do evento, o Divirta-se destacará suas principais atrações.

Programação em São Paulo

Camerata Latino Americana

Com regência de Simone Menezes e participação do Duo Siqueira Lima, o concerto do grupo faz parte da programação do Festival de Campos do Jordão na capital. Obras de Francisco Mignone, Radamés Gnattali, Villa-Lobos e João Guilherme Ripper serão interpretadas.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 4ª (6), 20h30. R$ 22.

Cc.: todos. Cd.: todos.

Isaac Andrade e Rosana Diniz

A violoncelista e o pianista apresenta obras de Schumman e Rachmaninov, em concerto promovido pelo Festival de Inverno de Campos do Jordão.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 4ª (6), 19h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Lucas Gonçalves

O pianista apresenta obras de Chopin, Haydn e Enrique Granados. O concerto faz parte da programação do Festival de Inverno de Campos do Jordão.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 3ª (5), 19h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Karen Gomyo, Horácio Schaeffer, Christian Poltéra e RodrigoAndrade

Os músicos formam um quarteto de cordas em concerto que integra a programação do Festival de Campos do Jordão em São Paulo. Eles mostram obras de Arthur Honegger, Anton Arensky e Henri Dutilleux.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 3ª (5), 20h30. R$ 22. Cc.: todos. Cd.: todos.

Orquestra Jovem do Estado

Cláudio Cruz rege a orquestra, que se apresenta na programação local do Festival de Campos do Jordão com participação do violinista Nicolas Koeckert. No programa do concerto, há obras de Brahms, Béla Bartók e Antonin Dvorák.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 2ª (4), 20h30. Grátis (retirar ingresso 2h antes).