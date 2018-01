Festival traz delícias servidas em bares de SP

Foto: Botecagem/Divulgação

Bares da capital participam da 1ª edição do festival Botecagem. Lá, o Gràcia Bar serve suas ‘Croquetas de Jamón’ (R$ 24; foto) e o Filial, bolinhos de arroz (R$ 20). Para beber, cervejas como a Original (R$ 8, 300 ml). Vila São Paulo. R. Visconde de Parnaíba, 2.910, Mooca. Dom. (11), 13h/22h. Grátis (é necessário fazer reserva pelo e-mail: botecagem@haute.com.br

Foto: Mário Leite/Divulgação

O Le Jazz Petit renovou a carta de coquetéis. Um deles é o ‘Pink Sour’ (R$ 27; foto), com cachaça, frutas cítricas, clara de ovo e pó de hibisco. O ‘Coração de Pato à Provençal’ (R$ 19), feito na chapa com alho, salsinha e tomilho, também é novidade. R. dos Pinheiros, 262, Pinheiros, 2359-8141. 18h/1h (6ª, 17h/1h; sáb. e dom., 14h/1h). Cc.: A, M e V. Cd.: A, M e V.

Bar do Giba

O futebol é uma das paixões de Gilberto Abrão Turibus, o Giba, proprietário do bar. Um dos destaques é a porção de pastéis de carne, queijo, palmito e camarão (R$ 59,70, 12 unid.). Há ainda o bolinho de feijoada, servido com torresmo e couve (R$ 8,90, unid.). Para beber, peça a caipirosca de tangerina com pimenta ou abacaxi (R$ 24). Av. Moaci, 574, Moema, 5535-9220. 17h30/1h (sáb., 13h/1h; dom., 12h30/19h; fer., 13h/22h; fecha 2ª). Cc.: não aceita. Cd.: M e V. Manobr.: grátis.

Bar da Dona Onça

Comandado por Janaína Rueda, a ‘Dona Onça’, o ambiente é elegante e tem cadeiras confortáveis. Além de porções, como a de rabada servida com polenta cremosa e agrião (R$ 63), há pratos ‘de mãe’ bem executados – caso do picadinho de coxão mole de angus com arroz, tartar de banana e ovo frito (R$ 58), acompanhado por pasteizinhos de Catupiry. Av. Ipiranga, 200, República, 3257-2016. 12h/23h30 (5ª a sáb., até 0h30; dom., até 17h30). Cc.: todos. Cd.: todos.

Choperia Liberdade

O bar é muito mais um karaokê do que uma choperia, já que só serve chope Brahma (R$ 8, claro) e

cerveja long neck Brahma e Skol (R$ 8). Há uma enorme variedade de músicas em português, inglês e japonês para serem escolhidas pelos frequentadores. Quem quiser cantar deve chegar cedo, senão corre risco de não conseguir mostrar a voz. Enquanto espera a vez de subir ao palco, prove o temaki de salmão grelhado (R$ 25) ou o yakissoba (R$ 35), também preparado em versão especial com frutos do mar (R$ 44). R. Glória, 523, Liberdade, 3207-8783. 19h/5h (fecha 2ª). Entrada: R$ 10/R$ 15. Cc.: todos. Cd.: todos.

Igrejinha Bar

O nome condiz com o lugar, que tem imagens de santo (algumas doadas pelos clientes) espalhadas pelo salão. Para beber, peça o drinque ‘Benção’, com vodca, suco de lichia, Campari e suco de limão (R$25,80/R$ 28,80). Uma das porções da casa é a ‘Salve Jorge’, com cubos de queijo coalho regado a mel e pimenta rosa (R$ 24). R. Fernando Albuquerque, 302, Consolação, 2769-8794. 12h/19h (3ª a sáb., 12h/2h; dom., 18h/0h). Entrada: R$ 10 (dom., grátis). Cc. E Cd.: D, M e V. Estac. conv.: R$ 15.