Festival Visões Urbanas leva coreografias internacionais a espaços públicos da cidade

O festival de dança Visões Urbanas chega à sua 10ª edição e, a partir desta 6ª (31), leva espetáculos internacionais a ruas, praças e espaços públicos da cidade.

Artistas de países como Bélgica, Itália, Portugal e Japão se apresentam em sete locais da capital.

Para abrir a programação, quatro coreografias são encenadas na Praça das Artes (Av. São João, 281, Centro, 4571-0401). Marcado para às 19h, o solo ‘Lost Time, Same Sun’, do japonês Yo Nakamura, é um dos destaques.

Já no sábado (1º), às 11h, no Museu de Arte Sacra (Av. Tiradentes, 676, Luz, 3326-3336), é possível conferir ‘Homeland – Duo 2’, coreografia que integra o projeto belga Sacred Places e é interpretada por Noemi Schellens e Luis Arrieta.

Programação: bit.ly/festvurb. Grátis. Até 7/4.