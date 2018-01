'Festival Varilux de Cinema Francês' traz produções inéditas a São Paulo

Com uma programação que se estende de 3ª (9) a 17/6, o Festival Varilux de Cinema Francês traz 15 produções do país europeu a São Paulo, além de programações paralelas como uma mostra dedicada ao ator Pio Marmaï, que participa de sessões de ‘Beijei uma Garota’, na 3ª (9), às 21h, e ‘Aliah’, na 4ª ( 10), às 18h. A grade também inclui ‘Samba’, de Olivier Nakache e Eric Toledano – os diretores de ‘Intocáveis’ participam de sessão do filme com debate com o ator Tahar Rahim na 4 ª (10), às 14h. Outro destaque é ‘De Cabeça Erguida’ (foto): estrelado por Catherine Deneuve, o drama sobre um jovem delinquente, filme de abertura do Festival de Cannes deste ano, será exibido 4ª (10), às 21h, seguido de debate com a diretora Emmanuelle Bercot.

