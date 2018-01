Festival Varilux de Cinema Francês exibirá 19 filmes inéditos do país a partir de 4ª (7)

De 4ª (7) a 21/6, o Festival Varilux 2017 projeta, em 12 espaços da cidade, os mais recentes filmes de Catherine Deneuve, Gérard Depardieu, Juliette Binoche, Marion Cotillard, Guillaume Canet e Omar Sy. Ao todo, são 19 produções inéditas nas telonas paulistanas.

Confira alguns destaques da programação para assistir já na abertura do evento:

* Em Perdidos em Paris, comédia de Fiona Gordon e Dominique Abel, uma bibliotecária canadense recebe carta de uma tia distante, que pede para que ela viaje imediatamente a Paris. Lá, descobre que a tia sumiu. A sessão terá a presença dos diretores. Espaço Itaú Augusta. R. Augusta, 1.475, metrô Consolação, 3288-6780. 4ª (7), 14h. Grátis.

* Avril trabalha e é independente. Sua mãe é o oposto. As diferenças aumentam quando elas engravidam juntas. Este é o enredo de Tal Mãe, Tal Filha, de Noèmie Saglio. A diretora e a atriz Camille Cottin estarão na sessão. Cinearte. Av. Paulista, 2.073, metrô Consolação, 3285-3696. 4ª (7), 16h15. Grátis.

* O Filho Uruguaio, de Olivier Peyon, narra o desespero de uma mãe em busca do filho, sequestrado pelo pai há alguns anos. E é no país sul-americano que ela encontrará as primeiras pistas sobre o paradeiro do menino. Espaço Itaú Augusta. R. Augusta, 1.475, metrô Consolação, 3288-6780. 4ª (7), 16h05. Grátis.

* Marion Cotillard dá vida a Gabrielle em Um Instante de Amor. Na trama, a protagonista, casada com um homem mulherengo, não consegue engravidar. Em busca de uma solução, ela acaba se envolvendo com um militar casado. Cinearte. Av. Paulista, 2.073, metrô Consolação, 3285-3696. 9/6, 18h35. R$ 27.

Preocupada com sua maternidade, Claire vê a vida virar de cabeça para baixo quando Beatrice, ex-mulher de seu falecido pai, reaparece. Dirigido por Martin Provost, Reencontro é estrelado por Catherine Deneuve. Espaço Itaú Augusta. R. Augusta, 1.475, metrô Consolação, 3288-6780. 5ª (8), 18h10. R$ 35.