A 7ª edição do festival Tapas Week começa nesta sexta (23) e vai até 2/11 em 15 casas, entre restaurantes e bares, que criaram menus especiais de tapas, a R$ 49,90. No Don Curro, por exemplo, a degustação inclui ostras, vieiras com jamón e polvo à vinagrete. O Clos servirá gazpacho, croquetas de galinha caipira e churros com doce de leite.

Sábado (24) e domingo (25), a Feira Gastronômica do Tapas Week vai reunir mais de 20 barracas e trucks com quitutes espanhóis a R$ 5, no Museu da Casa Brasileira – que realiza a exposição ‘Tapas: Design Espanhol para Gastronomia’.

Museu da Casa Brasileira – Av. Brig. Faria Lima, 2.705, Jd. Paulistano. Sáb. (24) e dom. (25), 10h/18h. Grátis. www.tapasweek.com.br