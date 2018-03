Emicida (foto) é a principal atração do Festival Rock Works. Com diferentes matizes sonoras, as bandas nacionais Far From Alaska, Boogarins e Scalene também se apresentam no evento, com discotecagem de DJ Vitor.

Audio SP (3.000 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. 3ª (7), 18h (abertura). R$ 60. Cc.: todos. Cd.: todos.