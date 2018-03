Festival reúne grandes nomes do techno mundial em São Paulo; confira outras dicas de baladas

+ Dos mesmos produtores dos festivais musicais DGTL e Elrow, o The Hole Festival recebe grandes nomes do techno mundial em dois palcos, como a alemã Ellen Allien (foto) e os italianos do Mind Against. Pavilhão Anhembi. Av. Olavo Fontoura, 1.209, Portão 1, Santana, 2226-0400. 6ª (16), 23h/11h. R$ 180 (R$ 90, com a doação de um livro).

Bonobo

Pioneiro do estilo eletrônico downbeat, o músico e produtor Simon Green, mais conhecido como Bonobo, apresenta seu trabalho mais recente, ‘Migration’, lançado no ano passado, e aproveita para tocar hits como ‘Cirrus’, ‘Kerala’ e ‘No Reason’. Audio (3.200 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. 6ª (16), 22h. R$ 120. Vendas pelo site: ticket360.com.br

Festival CaosArte

Em dois dias, o evento conta com apresentações de Craca e Dani Nega, Jorge Garcia Companhia e Dança, Nu-Naked Universe e DJs de festas como Pilantragi, Batekoo e Derretida. Casa das Caldeiras. Av. Francisco Matarazzo, 2.000, Água Branca, 3873-6696. Dom. (18) e 2ª (19), 15h/22h. Grátis.