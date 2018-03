Festival reúne fãs do universo nerd no Campo de Marte

Foto: Divulgação

O universo nerd é o mote das atrações do festival Anime Friends, que começa hoje (10). O evento será nos próximos dois fins de semana, no Campo de Marte.

Entre os destaques, concursos de cosplay, estandes de produtos temáticos, debates com tradutores e um show com a banda japonesa Flow (foto) – que interpreta trilhas sonoras de animes. A programação completa está no site www.animefriends.com.br

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Campo de Marte. Av. Santos Dumont, 2.241, metrô Santana. 6ª, 12h/21h; sáb. e dom., 10h/21h. R$ 80/R$ 240. Até 19/7.