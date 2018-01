Festival PopPorn exibe filmes eróticos na Frei Caneca

Com baladas, workshops, shows e exposições voltados à cultura erótica, o Festival Pop Porn tem parte da programação voltada ao cinema. No sábado (13) e no domingo (14), 32 filmes serão exibidos no Teatro & Bar Cemitério de Automóveis. Um deles é o brasileiro ‘Nova Dubai’ (foto), cujos protagonistas fazem sexo em lugares públicos.

Sáb. (13):

13h30 – Curt-ass I, de vários diretores.

15h05 – Girl Pile (2014), de Courtney Trouble.

15h – Curt-ass II, de vários diretores.

15h45 – Nova Dubai (2014), de Gustavo Vinagre.

16h40 – Curt-ass III, de vários diretores.

17h20 – Curt-ass IV, de vários diretores.

18h – SUZYLICIOUS: Greatest Hits, de vários diretores.

18h – Mommy is Coming (2012), de Cheryl Dunye.

19h40 – Meu Amigo Cláudia (2009), de Dacio Pinheiro.

Dom. (14):

13h30 – Curt-ass V, de vários diretores.

14h20 – The Black Widow (2015), de Maria Beatty.

15h20 – The Raspberry Reich (2004), de Bruce La Bruce.

16h55 – Death Drive (2014), de L.E. Salas.

17h55 – (S)he Comes (2014), de Petra Joy.

19h20 – Curt-ass VI, de vários diretores.

20h15 – 69: Love Sex Senior (2013), de Menna Laura Meijer.

Serviço: Teatro & Bar Cemitériode Automóveis. R. Frei Caneca, 384, Bela Vista. R$ 20. www.popporn.com.br