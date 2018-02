FOTO: divulgação

O festival Palco Giratório, que ocorre nas unidades do Sesc, reúne 20 companhias de circo, teatro e dança de todo o País. Entre as atrações, ‘Criaturas de Papel’, do cearense Grupo Bricoleiros (foto), que usa técnicas do teatro negro, tem sessões gratuitas na 3ª (11), às 20h, e na 4ª (12), às 15h, no Sesc Bom Retiro (Al. Nothmann, 185).

Confira a programação completa em http://oesta.do/sescpalco.