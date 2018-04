Festival Organic Food Fest e outras dicas nos restaurantes da capital

ORGÂNICOS À MESA

Foto: Luís Simione/divulgação

Mais de 30 restaurantes da cidade participam da 3ª edição do Organic Food Fest, com menus especiais de cinco etapas (R$ 150, com drinque), servidos de sábado(28) até 12/2. A proposta é que os ingredientes sejam orgânicos, de cultivo agroecológico ou de pequenos produtores.

Para a temporada, o menu assinado pelo chef Renato Caleffi, do Nambu (R. Alagoas, 651, Higienópolis, 3804-1577), traz ‘Carne de Onça’ (foto), a versão brasileira para o francês steak tartare.

Entre os pratos da Vinheria Percussi (R. Cônego Eugênio Leite, 523, Pinheiros, 3088-4920), há risoto com frutos do mar. Já o Condessa Bistrô (R. Bueno Brandão, 66, V. N. Conceição, 3842-5141) servirá frango recheado com damasco, molho tahine e risoto de arroz negro. A casa ainda faz feirinha de orgânicos, domingo (29), das 9h às 15h.

NO ANDAR DE CIMA

Foto: Wellington Nemeth/divulgação

O Bistrot de Paris ganhou nova área ao ar livre, na cobertura, e também um menu especial de verão, que traz saladas, sopas frias e espetos, como o de frango orgânico com farofa e molho de iogurte e hortelã (R$ 58; foto). R. Augusta, 2.542, Jd. Paulista, 3063-1675. 12h/15h e 19h/23h30 (6ª, até 0h; sáb., 12h/18h e 19h/0h; dom., 12h/16h; fecha 2ª).

RECEITA DA TEMPORADA

Foto: Banana Verde/divulgação

Um prato que tende a ser mais leve e fresco, o tartare é pedida ideal para o verão. No francês Rendez-Vous (R. Fradique Coutinho, 179, Pinheiros, 4564-0146), o tartar de salmão e caju vem acompanhado de salada e batatas chips (R$ 52). Já a nova receita da chef Priscilla Herrera, do natural Banana Verde (R. Harmonia, 278, V. Madalena, 3814-4828), é à base de palmito pupunha fermentado. Servido apenas no jantar, o prato é montado com manga e abobrinha, quinoa vermelha, molho de linhaça e queijo de castanhas (R$ 24; foto).

BEBIDA CREMOSA

Foto: Bruno Geraldi/divulgação

Um clássico das lanchonetes, o milk-shake também conquistou espaço no cardápio do Kod, ao lado de drinques refrescantes. A casa prepara três sabores da bebida para acompanhar seus grelhados e hambúrgueres: caramelo com bacon (foto), pudim e ‘7 Belo’ (R$ 16, cada). R. Simão Álvares, 49, Pinheiros, 3360-8189. 12h/22h10 (4ª a sáb., até 0h; fecha dom.).