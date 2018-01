Festival, novos pratos e menu vegetariano estão entre as dicas de restaurantes

Prato típico francês, à base de feijão branco e carnes, o cassoulet (foto) agora é preparado com frutos do mar, no Le Bou Bistrô. O prato é servido no almoço do fim de semana, das 12h às 18h, em sistema de bufê (R$ 59,90). R. Dr. Renato Paes de Barros, 415, Itaim Bibi, 3078-7619. 12h/16h e 18h/23h (5ª e 6ª, até 0h; sáb., 9h/0h30; dom., 9h/22h; 2ª e 3ª, 12h/16h).

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Festival de Peixes e Frutos do Mar do Praça São Lourenço começa 2ª (8) e vai até 31/3, apenas no jantar. Entre as entradas, há salmão curado no dill, pimenta e erva-doce, servido com radicchio, azeite de alcaparras e limão galego (R$ 39; foto). R. Casa do Ator, 608, V. Olímpia, 3053-9300. 12h/15h e 19h/23h30 (6ª, até 0h30; sáb., 12h/17h e 19h/0h30; dom., 12h/17h).

Casa informal e com boa comida, o Hospedaria reabre na 3ª (9), com novidades no cardápio. Entre elas, o sanduíche de rosbife no pão brioche, maionese feita com o caldo da carne e picles (R$ 30; foto). R. Borges de Figueiredo, 82, Mooca, 2291-5629. 12h/15h e 19h/23h (5ª e 6ª, até 23h30; sáb., 12h/16h e 19h/23h30; dom., 12h/16h; fecha 2ª). Fecha de hoje (5) a 2ª (8).

Localizado no hotel homônimo, o Fasano apresenta novo cardápio, com dez pratos autorais do chef Luca Gozzani e um menu-degustação vegetariano sem glúten (R$ 320), que é servido em cinco etapas e traz receitas como a abóbora com creme de nozes e berinjela (foto). R. Vitório Fasano, 88, Jd. Paulista, 3896-4000. 19h/0h30 (6ª e sáb., 19h/1h; fecha dom.).