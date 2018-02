Festival Mix Brasil une cinema, dança, performance e teatro

Realizado a partir de 4ª (11), o 23º Festival Mix Brasil de Cultura da Diversidade tem no cinema sua programação principal. O evento exibe 139 filmes com temática LGBT até 22/11. Entre eles, ‘A Seita’ (foto), de André Antônio, ficção científica que se passa no Recife de 2040.

Além da programação audiovisual, no entanto, há espaço para teatro, música, dança e performance. É o caso do ‘Dramática em Cena’, que faz parte da programação do festival. Na 5ª (12), às 21h, tem sessão de ‘Marica’ (105 min.; 14 anos), com o ator Washington Luiz, que narra os últimos momentos de vida de Federico García Lorca diante de seu assassino.

Serviço: CCSP. Sala Jardel Filho (321 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. A partir de 5ª (12). R$ 1. Até 22/11. Programação completa: www.mixbrasil.org.br.