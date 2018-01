Festival Mix Brasil exibe 159 filmes em São Paulo; confira outras mostras especiais

Brasil em Transe

O evento celebra os 50 anos da ebulição cultural do ano de 1967, marcada pelo lançamento de ‘Terra em Transe’, de Glauber Rocha, um dos filmes exibidos na mostra – neste sábado (18), às 16h. Cinemateca. Lgo. Senador Raul Cardoso, 207, V. Clementino, 3512-6111. Hoje (17) a 26/11. Inf.: cinemateca.gov.br

Cine Blues

O evento do Reserva Cultural exibe documentários e filmes sobre o gênero, como parte da Expo Blues. Hoje (17), às 21h30, tem projeção de ‘Johnny & June’, com direção de James Mangold. O longa narra a trajetória do cantor Johnny Cash (Joaquin Phoenix), desde sua juventude em uma fazenda de algodão até o início do sucesso em Memphis, onde gravou com Elvis Presley, Johnny Lee Lewis e Carl Perkins. Reserva Cultural. Av. Paulista, 900, Bela Vista, 3287-3529. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

O Cinema de John Akomfrah – Espectros da Diáspora

Até 4/12, o CCBB exibe os 19 filmes – alguns inéditos no Brasil – do cineasta e artista ganês-britânico John Akomfrah. Entre as sessões, ‘Testamento’ será exibido hoje (17), às 17h. No domingo (19), às 18h, tem ‘As Nove Musas’ e, na 5ª (23), às 17h30, ‘Sete Canções para Malcom X’. CCBB. R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. R$ 10. Inf.: bit.ly/CCBBJohn

Este É o Líbano

De 5ª (23) a 29/11, o Panorama do Cinema Libanês exibirá mais de 20 filmes do país, representado por uma nova geração de cineastas. Cotado para o Oscar de melhor filme estrangeiro, ‘O Insulto’ é um dos longas exibidos. Espaço Itaú Augusta. R. Augusta, 1.475, Cerqueira César. 3288-6780. 5ª (23) a 29/11. Grátis (inscrições pelo site: esteeolibano.com.br)

Festival Mix Brasil

O evento exibe 159 filmes de 34 países, incluindo longas que podem disputar uma estatueta no Oscar 2018. ‘Me Chame Pelo Seu Nome’, inédito em São Paulo, faz parte da programação. Grátis. Até 26/11. Inf.: mixbrasil.org.br

Noitão Caixa Belas Artes

Nesta edição, a novidade é ‘#Screamers’, de Dean Matthew, cuja estreia será só no fim de novembro. Caixa Belas Artes. R. da Consolação, 2.423, Consolação, 2894-5781. Hoje (17), 23h30. R$ 32.