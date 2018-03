Festival leva programação gratuita de cursos às unidades do Sesc

Foto: Filipe Grimaldi/divulgação

Nos próximos três dias, as unidades do Sesc organizam uma programação intensa de cursos, oficinas e vivências para adultos e crianças na 1ª edição do FestA! – Festival de Aprender.

De artes visuais a robótica, são mais de 400 atividades – e o melhor, todas gratuitas. Mas fique atento, algumas necessitam de inscrição prévia. Abaixo, selecionamos alguns destaques da agenda.

6ª (10) a dom. (12). Grátis. Inf.: www.sescsp.org.br/festa

+ Entre as atividades infantojuvenis, o Sesc Pinheiros recebe a oficina Cidade Instalação. Nela, jovens de 12 a 16 anos planejam e constroem uma pequena cidade. R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Sáb. (11) e dom. (12), 15h. Inscrição: bit.ly/cidinst

+ No Sesc Consolação, a aula Fauna Brasileira, do Clube do Bordado, ensina a criar broches e bordados inspirados na diversidade natural do País. R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. Sáb. (11), 15h. Inscrição: bit.ly/FaBras

+ Conheça a tradição de letrista no Sesc Santo Amaro. Na oficina Pintura de Letra, Filipe Grimaldi, diretor de arte do Sinlogo, ensina a fazer cartazes. R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. Dom. (12), 13h. Não é necessária inscrição prévia.

+ No Ateliê Aberto de Desenho, o público é convidado a desenhar livremente pelo Sesc Vila Mariana. A atividade é orientada por Fernando Vilela e Lourenço Mutarelli. R. Pelotas, 141, 5080-3000. Sáb. (11), 15h. Não é necessária inscrição prévia.