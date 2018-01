Festival japonês no Ibirapuera é uma das opções de passeios para o fim de semana

Apresentação no festival Bunka Matsuri. Foto: Gabriel Inamine

Bunka Matsuri

Neste ano, o festival Bunka Matsuri ocupa dois espaços da cidade. Até 5ª (25), o Pavilhão Japonês do Parque Ibirapuera recebe oficinas e apresentações sobre as tradições orientais. Nos dias 27/5 e 28/5, é hora de a programação ir à Liberdade. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 10. Sáb. (20) a 5ª (25), 10h/17h. Grátis. Inf.: www.festajaponesa.com.br

Feira de Artes da Vila Pompeia

Em sua 30ª edição, a feira ocupa ruas do bairro. Além da feira com gastronomia, artesanato e design, o evento também tem atrações culturais. Entre elas, das 12h às 18h, o DJ Dinho Garcia organiza a Balada ao Ar Livre, com direito a aulas de passinho. Quadrilátero formado entre as ruas Min. Ferreira Alves, Tucuna, Caraíbas, Xerentes, Maringá e Padre Chico. Dom. (21), 9h/19h. Grátis. Inf.: bit.ly/ArtPompeia

Feira Mística – Magia na Parque

A feira é dedicada ao universo esotérico. É possível ter sessões com oraculistas, cartomantes e baralho de tarô. Há também apresentações de dança e atividades infantis. Pq. da Água Branca. Av. Francisco Matarazzo, 455, Barra Funda, 3803-4200. Sáb. (20) e dom. (21), 9h/19h. Grátis.

Seresta de Sexta

Neste mês, os Trovadores Urbanos dedicam sua seresta ao Dia das Mães. Na varanda de sua sede, dois seresteiros interpretam um repertório especial às mães. R. Aimberê, 651, Perdizes, 2595-0100. 6ª, 20h. Grátis. Até 26/5.

Sófálá

Esta edição tem torneio de slam, com participação do DJ Vitonez. Há ainda o lançamento do livro ‘Muzimba – Na Humildade Sem Maldade’, de Akins Kintê. Red Bull Station. Pça. da Bandeira, 137, Centro, 3107-5065. Sáb. (20), 16h/19h. Grátis.