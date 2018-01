Festival japonês, arraial julino e outros passeios para o fim de semana

Festival leva tradições japonesas à Liberdade. Foto: Sergio Neves/Estadão

Tanabata Matsuri

O Tanabata Matsuri, o ‘festival das estrelas’, lembra a lenda de dois amantes condenados a viver separados. Na celebração japonesa, você pode escrever um pedido num papel e pendurar em galhos de bambu que enfeitam a tradicional festa de rua na Liberdade. Pça. da Liberdade, s/nº. Sáb. (15), 10h30/ 19h; dom. (16), 10h30/18h. Grátis. Inf.: bit.ly/Tanaba17

Grande Arraial Julino

O arraial do Centro Cultural Rio Verde será nesta sexta-feira (14). A programação traz shows das bandas Dois Dobrado e Trio Concerto. R. Belmiro Braga, 119, V. Madalena, 3459-5321. 6ª (14), 22h. R$ 15h/R$ 30. Inf.: bit.ly/ArrJul17

Moema Market Day

Organizado pelo Café Journal, o evento une gastronomia e cultura. Expositores vendem de compotas a cerveja artesanal. A programação ainda tem show de jazz, atividades infantis e oficinas. Al. dos Anapurus, altura do nº 1.121, Moema. Sáb. (15), 11h/21h. Grátis.

Tattoo Week

Nesta edição, a convenção reúne 660 estandes com novidades e tendências. A programação traz grandes tatuadores, oficinas e shows, como do grupo Racionais MCs, no domingo (16), às 17h. Expo Center Norte. R. José Bernardo Pinto, 333, V. Guilherme. 6ª (14), sáb. (15) e dom. (16), 12h/22h. R$ 50 (R$ 25, com 1 kg de alimento). Inf.: www.tattooweek.com.br

Parque do Povo

O parque contrasta com a paisagem de prédios da Marginal do Pinheiros. Entre as atrações, há um jardim sensitivo, adaptado para deficientes. Av. Henrique Chamma, 420, Itaim Bibi, 3073-1217. 6h/22h. Grátis.