Festival Internacional Sesc de Circo reúne 28 espetáculos para crianças e adultos

De ponta cabeça

Além de crianças e famílias, Festival Internacional Sesc de Circo também contempla os adultos

Em sua terceira edição, o Circos – Festival Internacional Sesc de Circo chega maior – serão 28 espetáculos – e com olhar voltado para todos os públicos. Além das crianças e famílias, que tradicionalmente formam as plateias circenses, os espectadores adultos também foram contemplados: há diversas criações voltadas para maiores de 18 anos. “Existe um equilíbrio. Não privilegiamos uma única estética nem uma determinada maneira de fazer circo”, diz Carolina Garcez, uma das curadoras do evento, que se estende até o dia 7/6. Sem a presença de uma lona, a maioria das atrações ocorre nos teatros da rede Sesc. Mas também não faltarão apresentações em praças e espaços abertos. A programação completa está em sescsp.org.br/circos

Não tem idade

PELAT. Neste espetáculo espanhol, todos os espectadores participam – direta ou indiretamente. Trabalho solo do artista catalão Joan Català, ‘Pelat’ se propõe a fundir dança, circo, teatro e performance. E, com apenas alguns objetos, tenta resgatar o sentido de atividades coletivas. 45 min. Livre. Sesc Carmo. R. do Carmo, 147, 3111-7000. 4ª (3), 15h. Sesc Bom Retiro. Al. Nothmann 185, 3332-3600. 5ª (4), 13h; 5/6, 17h30. Sesc Campo Limpo. R. N. S. do Bom Conselho, 120, 5510-2700. 6/6, 15h; 7/6, 13h. Grátis.

EXCEÇÕES À GRAVIDADE. O palhaço Avner criou este solo nos anos 1980, mesclando gags clássicas às técnicas de ilusionismo. Além da técnica, o norte-americano também lida com a emoção da plateia. 75 min. Livre. Sesc Bom Retiro. Al. Nothmann, 185, 3332-3600. 3ª(2) e 4ª (3), 21h. R$ 7,50/R$ 25.

FALSA ESCUADRA. Dois irmãos carregam um armário. Em torno do móvel, com malabares e equilibrismo, eles evocam Chaplin e JacquesTati. Da argentina Cia. Movimiento Armario. 50 min. Livre. Sesc Interlagos. Av. Manoel Alves Soares, 1.100, 5662-9500. 5ª (4) e 5/6, 11h e 14h. Sesc Itaquera. Av. Fernando do E. S. Alves de Mattos, 1.000, 2523-9200. 6 e 7/6, 11h e 14h. Grátis.

Festa mirim

BARLOVENTO. O navio Barlovento está repleto de personagens estrangeiros: um árabe, um italiano, uma francesa e um russo. Atravessando os mares e as tempestades, eles chamam a atenção dos pequenos com seus números de acrobacia e humor. Com a companhia argentina Harzmereir. 70 min. 6 anos. Sesc Consolação. R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. 4 e 7/6, 18h; 5 e 6/6, 19h. R$ 7,50/R$ 25.

A COSTUREIRA. As crianças vão adorar a palhaça suíça Gardi Hutter. Ela vive uma costureira que trabalha com a força da imaginação. Quando vai olhar o que há dentro de um botão, encontra o fio de uma história e se põe a ‘tecer’ momentos de felicidade e de desilusão. 70 min. Livre. Sesc Santana. Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700. 6/6, 21h; 7/6, 18h. R$ 7,50/R$ 25.

HARU. Este espetáculo vem de Pernambuco, mas se debruça sobre referências do Oriente Médio, Japão e Marrocos. Na obra, um jovem aprendiz de magia, sem conhecer o seu verdadeiro potencial, procura orientação de um mestre para aperfeiçoar seus truques de ilusionismo. O que o rapaz não sabe é que o mestre está em busca de um sucessor. 50 min. 4 anos. Sesc Bom Retiro. Al. Nothmann, 185, 3332-3600. 6 e 7/6, 12h. R$ 7,50/R$ 25.

Para maiores

CONFUSION. Os franceses Pierre Byland e Mareike Schnitkeror são palhaços sem máscaras. No palco, vivem um homem e uma mulher que observam os hábitos das pessoas. 90 min. 16 anos. Sesc Santana. Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700. Hoje (29) e sáb. (30), 21h; dom. (31), 18h. R$ 7,50/R$ 25.

CLOCKWORK. A sincronia entre corpos diferentes é o foco dessa obra sueca do grupo Sisters. Três artistas fazem movimentos quase impossíveis: tocam guitarra a seis mãos, se contorcem até encostar a cabeça nos pés, como se fossem bolas. Com trilha sonora eletrônica, muitos truques e acrobacias, o espetáculo quer provocar novas percepções sobre o corpo. 60 min. 18 anos. Sesc Vila Mariana. R. Pelotas, 141, 5080-3000. Hoje (29) e sáb. (30), 21h; dom. (31), 18h. R$ 7,50/R$ 25.

EXTREME SYMBIOSIS. Na obra, os suecos Henrik e Louise documentam seu processo criativo. Eles apresentam os bastidores de seu treinamento físico e mental. 55 min. 16 anos. Sesc Pompeia. R. Clélia, 93, 3871-7700. 3ª (2) e 4ª (3), 21h; 5ª (4), 15h. R$ 7,50/R$ 25.