Festival Internacional de Curta-Metragens exibe 350 filmes na cidade

Foto: Divulgação

Com atividades dentro e fora dos cinemas, o 26º Festival Internacional de Curta-Metragens de São Paulo reúne alguns dos mais premiados filmes de curto formato do mundo.

A partir de quinta (20), até 30/8, os títulos serão exibidos em diferentes espaços da cidade. Neste ano, o tema é ‘mobilidade urbana’, questão que é abordada em quatro programas especiais. Além disso, no dia 23/8, às 16h, haverá um passeio de bicicleta que partirá da praça do Ciclista com destino à praça Roosevelt. Lá, haverá exibição de filmes ao ar livre.

A seguir, uma seleção dos melhores programas desta edição. Programação completa em www.kinoforum.org.br/curtas

Premiados. A Mostra Internacional selecionou 60 curtas. Entre os destaques dessa ala da programação, a animação Ondas ‘98 (foto), do libanês Ely Dagher, que mereceu a Palma de Ouro do Festival de Cannes deste ano. Cinemateca Brasileira. 21/8, 19h. CineSesc. 22/8, 15h. Espaço Itaú Augusta. 25/8, 15h.

Britânicos. Em parceria com o British Council, o festival traz a seleção Encounters, com a exibição de 17 curtas britânicos. O diretor e roteirista inglês Simon Ellis também será homenageado durante o evento. Uma retrospectiva exibe importantes produções de sua carreira, como os premiados ‘Telling Lies’ (2001), ‘Soft’ (2006) e ‘Jam Today’ (2011). Ellis também participará de um bate-papo, aberto ao público, com o realizador Marco Dutra, no dia 22/8, às 19h30, no MIS. ‘Encounters’: MIS. 23/8, 17h. Espaço Itaú Augusta. 24/8, 19h. ‘Simon Ellis’: MIS. 22/8, 19h; 23/8, 17h. Espaço Itaú Augusta. 25/8, 19h.

Cinema nacional. Na seleção brasileira, são 51 produções de 15 Estados. Entre elas, a mineira Beth Formaggini traz seu novo filme ‘Uma Família Ilustre’ – um documentário sobre um ex-delegado da ditadura militar. MIS. 21/8, 17h. Espaço Itaú Augusta. 22/8, 21h. Cinesesc. 23/8, 19h30. CCSP. 25/8, 17h. Cinusp. 28/8, 19h.

Sobre o amor. O amor e suas diferentes formas são o foco da mostra Fragmentos de um Discurso Amoroso. Na seleção, há o filme ‘Essa é a História’, da francesa Claire Denis, e San Cristóbal, do chileno Omar Zúñiga Hidalgo – destaque das produções com temática LGBT. ‘Essa é a…’: Cinesesc. 25/8, 21h30. CCSP. 26/8, 15h. ‘San Cristóbal’: Espaço Itaú Augusta. 5ª (20), 21h. Cinusp. 27/8, 19h.

A vez das bicicletas. Se o tema do festival neste ano é a mobilidade urbana, não poderiam faltar as bicicletas. No programa ‘Vélo’, elas aparecem quase como protagonistas, em uma seleção de sete curtas que participaram do festival de cinema de Clermont-Ferrand, na França. Entre eles, ‘Ghostriders’, de Anto Hinh-Thai, traz um inusitado passeio de bike pelo rio Sena, em Paris. Já a animação holandesa ‘Pai e Filha’, de Michael Dudok de Wit, fala de uma garota que sente saudades de seu pai. Espaço Itaú Augusta. 23/8, 15h. MIS. 28/8, 17h.