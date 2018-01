Festival Internacional de Cinema Infantil exibe produções de 25 países em São Paulo

Foto: FICI

Até 1º/10, a 15ª edição do Festival Internacional de Cinema Infantil (FICI) exibe 120 filmes de 25 países

+ Destaque do Programa Internacional, Os Comedores de Meia (foto) são criaturas pequenas e invisíveis que adoram se alimentar de meias. O problema é que eles comem apenas um pé. A animação é dirigida pela checa Galina Miklínová. Cinemark Eldorado. Av. Rebouças, 3.970, Pinheiros, 5180-3418. Sáb. (23), 16h30. R$ 12.

+ Na programação da mostra Foco México, ganham espaço produções do país, como Por Meus Bigodes, de Miguel Caramés. No filme, um menino, certo dia, acorda com um bigodão. E isso terá várias consequências. Cinesesc. R. Augusta, 2.075, metrô Consolação, 3087-0500. Hoje (22), 16h30. R$ 12.

+ Com direção de Edson Bastos e Henrique Filho, A Professora de Música integra o Panorama Brasil, com filmes recentes. O longa narra os preparativos de um recital, cercado de emoção e suspense, em uma escola. Cinemark Eldorado. Av. Rebouças, 3.970, Pinheiros, 5180-3418. 30/9, 12h30. R$ 12.

+ O filme Mary Poppins, de Robert Stevenson, será exibido em sessão exclusiva, na categoria Clássico Internacional. A história da babá que conquistou crianças do mundo todo terá áudio original e legendas em português. Cinemark Eldorado. Av. Rebouças, 3.970, Pinheiros, 5180-3418. 30/9, 15h. R$ 12.

+ A Sessão Telecine de Cinema exibe Louis & Luca – A Corrida do Queijo, do norueguês Rasmus Sivertsen. Inédito nos cinemas brasileiros, o longa gira em torno da disputa inusitada entre duas cidades vizinhas e rivais. Cinemark Eldorado. Av. Rebouças, 3.970, Pinheiros, 5180-3418. Sáb. (23), 18h30. R$ 12.