Festival gratuito reúne espetáculos para bebês

Foto: Carlos Laredo/Divulgação

Para os bem pequenos, de 0 a 3 anos, o Festival de Teatro para Bebês reúne, até o fim de agosto, diversos espetáculos de companhias nacionais e internacionais.

As peças são gratuitas, na capital e em São Bernardo do Campo. Neste fim de semana, em São Paulo, tem ‘Geometria dos Sonhos’ (foto), da Cia. La Casa Incierta.

Espaço Sobrevento (80 lug.). R. Cel. Albino Bairão, 42, metrô Bresser-Mooca, 3399-3589. Dom. (9), 11h e 14h. Grátis. Programação: http://oesta.do/teatrobebes

Veja também outros destaques do teatro infantil na cidade:

Ah! Com Quem Será?. Do grupo Abbacircus, o espetáculo, com técnicas de circo, conta a história da bruxa Linda. Solteira, ela vive solitária em seu castelo, mas só consegue arranjar pretendentes não muito atrativos, como um vampiro e um fantasma. Dir. Francisco Rolim. 50 min. Rec. da produção: a partir de 5 anos. CCSP. Sala Jardel Filho (321 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Sáb. e dom., 16h. R$ 15. Até dom. (9).

O Alvo. Inseparáveis, quatro amigas veem sua amizade em risco após um bullying que o grupo praticou a uma aluna do colégio. A briga tomou proporções maiores e a garota foi parar em um hospital. A peça é voltada para o público juvenil. Dir. Pedro Garrafa. 50 min. Rec. da produção: livre. Teatro Livraria da Vila (125 lug.). Shopping JK Iguatemi. Av. Juscelino Kubitschek, 2041, V. Nova Conceição, 5180-4790. Sáb., 17h30. R$ 40. Até 29/8.

Carnaval dos Animais. Adaptado da obra de Camille Saint-Saëns, o espetáculo mistura técnicas de luz negra e do teatro de bonecos. No palco, bonecos de tartarugas, baleias, cangurus e dinossauros ganham vida e dançam em um grandes carnaval. Cia. Imago. Dir. musical maestro Jamil Maluf. 45 min. Rec. da produção: livre. Teatro J. Safra (633 lug.). R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 3611-3042. Sáb. e dom., 16h. R$ 20/R$ 40. Até 4/10.

Círculo das Baleias. Na programação do projeto Teatro ComVida, a companhia Pia Fraus faz única apresentação do espetáculo. Misturando técnicas de teatro de bonecos, dança e artes circenses, a peça conta as aventuras de Jujuba, uma baleia jubarte que perdeu a mãe durante a migração para o Polo Sul. 50 min. Rec. da produção: livre. Teatro Sérgio Cardoso (144 lug.). R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista, 3882-8080. Dom. (9), 11h. Grátis (retirar ingressos 1h antes).

Confusão no Jardim. O espetáculo apresenta o romance inocente entre o Cravo e a Rosa, em um jardim fantástico. Na história de amor, o público aprende valores como amizade e companheirismo. Texto e dir. Alexandre Batel. 60 min. Rec. da produção: a partir de 2 anos. Teatro Bibi Ferreira (300 lug.). Av. Brig. Luís Antônio, 931, Bela Vista, 3105-3129. Dom., 11h. R$ 40. Até 30/8.

O Grande Mergulho. É uma adaptação do livro ‘O Pato, a Morte e a Tulipa’, de Wolf Erlbruch. No palco, a história da inesperada amizade entre um pato e a morte. Dir. Gabriela Winter. 50 min. Rec. da produção: livre. Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. A partir de sáb. (8). Sáb. e dom., 12h. R$ 6/R$ 20. Até 30/8.

A Lenda do Cigano e o Gigante. Inspirados em histórias da tradição cigana, o espetáculo conta as aventuras de um jovem e uma pastora. Juntos, eles terão de enfrentar um gigante para libertar uma cabrita. Texto Paulo Rogerio Lopes. Dir. Kleber Montanheiro. 55 min. Rec. da produção: a partir de 5 anos. Sesc Pinheiros. Auditório (101 lug.). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Dom., 15h e 17h. R$ 5/R$ 17. Até 30/8.

O Mágico de Ônonok. Ao lado de seu bichinho de estimação, o alienígena Tontonok embarca em uma viagem à Terra para procurar água e salvar seu planeta. A divertida aventura é contada com números de ilusionismo. Grupo Fundo Falso. Dir. Ricardo Malerbi. 55 min. Rec. da produção: a partir de 4 anos. Teatro Alfa (204 lug.). R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 5693-4000. Estreia sáb. (8). Sáb. e dom., 16h. R$ 30. Até 27/9.

Mas Por Quê??! – A História de Elvis. Baseado no livro homônimo de Peter Schössow, o espetáculo conta a história de superação de Cecília, após perder seu canário Elvis. Durante as cenas, o elenco interpreta clássicos de Elvis Presley. Dir. Renato Linhares. 60 min. Rec. da produção: livre. Teatro Porto Seguro (484 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 3223-2090. Sáb. e dom., 15h. R$ 25/R$ 35. Até 16/8.

Medinho Medão. Rafa é um garoto da cidade grande, com pais ausentes e cheio de medos. No entanto, durante um sonho, ele descobre que enfrentar seus temores pode ser um desafio até divertido. Texto e dir. Alexandra Golik. 55 min. Rec. da produção: livre. Teatro Viradalata (270 lug.). R. Apinajés, 1.387, Perdizes, 3868-2535. Sáb. e dom., 12h. R$ 30. Até 28/11.

Navio Fantasma – O Holandês Voador. Voltado ao público juvenil, o espetáculo é uma adaptação da ópera de Richard Wagner. No palco, um marinheiro errante tenta encontrar um amor para quebrar sua maldição. Dir. Kleber Montanheiro. 70 min. Rec. da produção: a partir de 10 anos. Teatro João Caetano. R. Borges Lagoa, 650, V. Clementino, 5573-3774. 4ª, 15h e 20h; sáb. e dom., 16h. R$ 10 (4ª, grátis). Até 27/9.

Palco Giratório. Com espetáculos de 20 companhias, o festival, que ocorre nas unidades do Sesc, tem também uma programação infantil. No sábado (8) e no domingo (9), às 12h e às 18h, a companhia mineira Catibrum apresenta ‘O Som das Cores’, no Sesc Pompeia (R. Clélia, 93). Já na 3ª (11), às 20h, e na 4ª (12), às 15h, no Sesc Bom Retiro (Al. Nothmann, 185), é a vez de ‘Criaturas de Papel’, do grupo Os Bricoleiros, de Fortaleza. Várias unidades do Sesc. R$ 6/R$ 20. Até 30/8. Programação: http://oesta.do/sescpalco

O Pavão Misterioso. Na peça, o grupo Namakaca adapta a obra da literatura de cordel de José Camelo de Melo Rezende. O enredo conta a história do apaixonado Evangelista e de um misterioso pavão que o ajuda a viver um amor proibido. Dir. Rhena de Faria. 50 min. Rec. da produção: livre. Teatro Alfa (204 lug.). R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 5693-4000. Sáb. e dom., 17h30. R$ 30. Até 6/9.

Peter Pan e Sininho na Terra do Nunca. Na Terra do Nunca, um menino que não quer crescer conhece uma fada e encara os desafios do Capitão Gancho. Dir. Sebastião Apollônio. 50 min. Rec. da produção: a partir de 2 anos. Teatro Bibi Ferreira (300 lug.). Av. Brig. Luís Antônio, 931, Bela Vista, 3105-3129. Dom., 17h30. R$ 40. Até 27/9.

A Porta Secreta. Adaptação da obra ‘Coraline’, de Neil Gaiman, o espetáculo conta a história de uma menina de 10 anos que entra num mundo mágico, onde seus pais realizam todos os seus desejos. No entanto, ela descobre que o lugar, na verdade, é uma verdadeira armadilha. Dir. Fábio Ock. 60 min. Rec da produção: livre. Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, Campos Elíseos, 3332-3600. Dom., 12h. R$ 5/R$ 17. Até 30/8.

Rabisco – Um Cachorro Perfeito. Na programação da mostra de dez anos do grupo Maracujá, o espetáculo faz curta temporada na cidade. Na peça, a história de um cão desenhado por um menino. Quando ele ganha vida e sai do papel, não é aceito pelo dono por sua falta de beleza. 50 min. Rec. da produção: livre. Teatro Cacilda Becker (198 lug.). R. Tito, 295, Lapa, 3864-4513. Sáb. e dom., 16h. Grátis. Até dom. (9).

Remetente, Gandhi. No espetáculo, a vida de Mahatma Gandhi é contada para as crianças. A trajetória do indiano é visitada por um homem e uma mulher que, um dia, recebem um carta do próprio Gandhi. Texto e dir. Tiago Real. 60 min. Rec. da produção: a partir de 7 anos. Teatro Leopoldo Froes (111 lug.). R. Antônio Bandeira, 114, S. Amaro, 5541-7057. Sáb. e dom., 16h. R$ 10. Até 6/9.

Os Três Porquinhos – O Musical. Contrariando mamãe Porpeta, os três porquinhos decidem morar sozinhos e, como esperado, encaram o temido lobo. Dir. Luiggi Francesco. 50 min. Rec. da produção: a partir de 2 anos. Teatro Bibi Ferreira (300 lug.). Av. Brig. Luís Antônio, 931, Bela Vista, 3105-3129. Sáb., 17h30. R$ 40. Até 26/9.