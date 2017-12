Festival em SP reúne atrações de países de língua francesa

Foto: divulgação

A gastronomia e as diferentes expressões culturais de países de língua francesa são o mote da Festa da Francofonia. Durante todo o mês, uma ampla programação ocupa diferentes espaços da cidade.

O festival começa nesta sexta-feira (11) com a inauguração de uma exposição do fotógrafo belga Tinko Czetwertynski, na Galeria Imago (R. Ministro Rocha Azevedo, 419, Jd. Paulista). Em cartaz até 24/3, ‘Rieau’ reúne registros do Rio de Janeiro.

Já no Sesc Vila Mariana (R. Pelotas, 141), entre terça (15) e 30/3, é exibida a mostra ‘Mulheres Cineastas’, com filmes de ficção contemporâneos da França, Suíça, Québec e Canadá, além de um documentário sobre a cineasta belga Chantal Akerman (veja a programação abaixo).

Nas próximas semanas, a agenda musical do evento traz a cantora francesa Robi (foto). Ela se apresenta no Sesc Santo André (R. Tamarutaca, 302, V. Guiomar), no dia 18/3, às 19h30.

Diversos locais. De 6ª (11) a 31/3. Programação: http://bit.ly/ffoniaSP

Confira a programação da mostra ‘Mulheres Cineastas’:

3ª (15), 16h, Aya (2011), de Clément Oubrerie e Marguerite Abouet; 20h, Minha Irmã (2012), de Ursula Meier.

4ª (16), 16h, Gabrielle (2013), de Louise Archambault.

5ª (17), 16h, Tapete Vermelho (2014), de Kantarama Gahigiri e Frédéric Baillif.