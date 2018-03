Nhoque recheado com queijo e molho de tomate (Foto: divulgação)

Até 8/3, a Trattoria Aurora realiza o Festival do Tomate, com cinco opções de massas harmonizadas com uma taça de vinho (R$ 39,90, cada), como o nhoque recheado com queijo e coberto com molho de tomate (foto), e o linguine com tomate rústico, lascas de alho com cebola dourada e pancetta.

R. Aurora, 872, Sta. Ifigênia, 3222-8884.