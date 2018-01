Festival do nhoque no Friccò

O Friccò realiza o ‘Festival do Gnocchi’, entre 17 e 29/9, com oito receitas elaboradas pelo chef Sauro Scarabotta. O nhoque de batata ao pesto de rúcula, tomate seco e muçarela (R$ 48; foto); o de ragu de cordeiro (R$ 52); e o de abóbora com carne-seca e queijo minas (R$ 49) estão entre as sugestões.

Confira as outras opções de nhoque do menu:

Pomodoro , basílico e pesto de manjericão R$ 45

Com linguiça artesanal e brócolis R$ 48

Com camarão e abobrinha R$ 55

Com pêra, nozes e gorgonzola R$ 49

De mandioquinha com frutos do mar R$ 53

R. Cubatão, 837, V. Mariana, 5084-0480.