Festival Do Mar à Mesa nos restaurantes de SP

Foto: divulgação

Mais de 30 restaurantes da cidade participam até 31/5 da campanha Do Mar à Mesa, com prato especial no cardápio à base de um pescado sustentável do litoral paulista – como bonito, espada, cavalinha, manjuba e sororoca. No Amadeus, a pedida é a massa fresca com lulas e camarões brancos (R$ 65; foto).

R. Haddock Lobo, 807, Cerq. César, 3061-2859.

Veja outros restaurantes que participam do evento:

Aizomê

Pratos: Manjubas e raiz de lótus karaague com aonori ao molho ponzu e Tempura de lulas ao aïoli de sua tinta

Preço: R$30 cada prato – Vale para jantar. Almoço sob reserva

Peixe usado: Manjuba e Lula

Endereço: Alameda Fernão Cardim, 39 – Jardim Paulista, São Paulo – SP

Telefone: (11) 3251-5157

Ak Vila

Prato: Peixe do dia com salsa de tomate e palmito grelhado

Preço: R$68 – Vale para almoço e jantar

Peixe usado: Um peixe a cada dia

Endereço: Rua Fradique Coutinho, 1240

Telefone: (11) 3231-4496

Bananeira

Prato: Peixe na Folha de Bananeira, vinagrete de palmito pupunha com limão rosa e arroz de coco verde

Preço: R$49 – Vale para almoço e jantar

Peixe usado: Pescado sustentável do dia

Endereço: R. Mal. Hastimphilo de Moura, 417 – Vila Sonia, São Paulo – SP

Telefone: (11) 3542-4630

Bar da Dona Onça

Prato: Sardinha-bandeira, arroz, feijão, couve e farofa

Preço: R$42 – Vale para almoço e jantar

Peixe usado: Sardinha-bandeira

Endereço: Avenida Ipiranga, 200, lojas 27/29, Centro, São Paulo – SP

Telefone: (11) 3257-2016

Cantaloup

Prato: Arroz ruzene com camarão barba-ruça

Preço: R$72 – Vale somente para almoço e jantar

Peixe usado: Camarão baba-ruça

Endereço: R. Manuel Guedes, 474 – Itaim Bibi, São Paulo – SP

Telefone: (11) 3078-3445

Capim Santo

Prato: Salada Morna de Lulas

Preço: R$36 – Vale apenas no jantar

Peixe usado: Lula

Endereço: Alameda Ministro Rocha Azevedo, 471 – Jardins, São Paulo – SP

Telefone: (11) 3089 9500

Clos

Prato: Carapau Mi-Cuit com purê de batata com wasabi, emulsão de cambuci e picles

Preço: R$65 – Vale para almoço e jantar

Peixe usado: Carapau

Endereço: R. Domingos Fernandes, 548 – Moema, São Paulo – SP

Telefone: (11) 3045-2291

Comedoria Gonzales

Prato: Peixe Bom do Dia, com feijões e lula salteados, caldo de paio e vinagrete de coentros

Preço: R$17 – Vale apenas para almoço

Peixe usado: Peixe Bom do dia e Lula

Endereço: Rua Pedro Cristi, 89 – Pinheiros, São Paulo – SP

Telefone: (11) 3813-8719

Due Cuochi – Morumbi

Prato: Lula perfumada com semente de cumaru, ervas frescas e risoto de mix de grãos

Preço: R$53 – Vale para almoço e jantar

Peixe usado: Lula

Endereço: Rua Henri Dumant, 1383 – Morumbi Corporate

Telefone: (11) 3957-9580

Jiquitaia

Prato: Carapau com creme de abóbora e salada ácida com bacon

Preço: R$40 – Vale só para jantar

Peixe usado: Carapau

Endereço: R. Antônio Carlos, 268 – Consolação, São Paulo – SP

Telefone: (11) 3262-2366

La Casserole

Prato: Olhete, tartare de legumes, molho ao açafrão

Preço: R$ 69 – Vale para almoço e jantar

Peixe usado: Olhete

Endereço: Largo do Arouche, 346 -Centro, São Paulo – SP

Telefone: (11) 3331-6283

Los Molinos

Prato: Filé de atum ao vinho branco

Preço: R$59,90 – Vale para almoço e jantar

Peixe usado: Atum

Endereço: R. Vasconcelos Drumond, 526 – Ipiranga, São Paulo – SP

Telefone: (11) 2215-8211

Mercearia do Mediterrâneo

Prato: Pescado sustentável do dia com couscus marroquino e mix de cogumelos

Preço: R$49,90 – Vale apenas para almoço

Peixe usado: Pescado sustentável do dia

Endereço: Rua Moliére, 235 – Campo Grande, São Paulo – SP

Telefone: (11) 5523-0602

Micaela

Prato: Purê aerado de batata doce, emulsão de cipo d’alho e azeite extra virgem de castanha do Brasil com Manjubinha espalmada crocante.

Preço: R$45 – Vale para almoço e jantar

Peixe usado: Manjubinha

Endereço: Rua José Maria Lisboa, 228 – Jardins, São Paulo – SP

Telefone: (11) 3473-6849

Miya

Prato: Lula com gengibre, limão e dao sin

Preço: R$39 – Vale para almoço e jantar

Peixe usado: Lula

Endereço: R. Fradique Coutinho, 47 – Pinheiros, São Paulo – SP, 05416-010



Telefone: (11) 2359-8760

Ovo e Uva

Prato: Lulinhas Grelhadas ao alho e maionese picante

Preço: R$35 – Vale para almoço e jantar

Peixe usado: Lula

Endereço: Rua Mateus Grou, 286, Pinheiros, São Paulo – SP

Telefone: (11) 3085-3070

Rive Gauche – Cidade Jardim

Prato: Lula perfumada com semente de cumaru, ervas frescas e risoto de mix de grãos

Preço: R$53 – Vale para almoço e jantar

Peixe usado: Lula

Endereço: Avenida Magalhães de Castro, 12000 – Butantã – São Paulo – SP

Telefone: (11) 3758-2616

Sal Gastronomia

Prato: Moqueca de banana com olhete e farofa de coentro

Preço: R$55 – Serviço apenas no almoço

Peixe usado: Olhete

Endereço: Rua Minas Gerais, 350 – Higienópolis, São Paulo – SP

Telefone: (11) 3151-3085

Tokyo Rose

Prato: Bonito curado no sal de erva-doce

Preço: R$30 – Vale para almoço e jantar

Peixe usado: Bonito

Endereço: Rua Jerônimo da Veiga, 457, Itaim Bibi, São Paulo – SP

Telefone: (11) 3168-9580

Vito

Prato: Peixe fresco do dia com acompanhamento do chef

Preço: R$ 68 – Vale para almoço e jantar

Peixe usado: Peixe do dia

Endereço: Rua Isabel de Castela, 529 – Vila Madalena, São Paulo – SP

Telefone: (11) 3032-1469