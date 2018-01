Foto: Antonio Rodrigues/divulgação

O Cantaloup realiza, até o dia 17/5, o Festival do Douro e Porto, com receitas típicas do Porto harmonizadas com vinhos da Real Companhia Velha, do Douro. O menu-degustação com cinco etapas e vinhos custa R$ 230. Os pratos também podem ser pedidos à parte, como a açorda de bacalhau e camarões (R$ 56; foto).

R. Manuel Guedes, 474, Itaim Bibi, 3078-3445.