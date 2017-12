Festival do Chocolate e outras dicas de Quitutes para o fim de semana

Brigadeiros da Madde Chocolate (foto: divulgação)

Festival do Chocolate

O evento no Club Homs terá de ovos de Páscoa a bolos, sorvetes e doces, a partir de R$ 2, para comer lá ou levar. Av. Paulista, 735, metrô Brigadeiro. Sáb. (19) e dom. (20), 10h/20h. Entrada: grátis.

Degusta Praça

Além de reunir barracas de comida e food trucks, como Hambúrguer do Barão e Furikake, o fim de semana na praça terá atividades para as crianças e venda de artesanato. Pça. Rosa Alves da Silva, V. Mariana, 2737-8901. Sáb. (19) e dom. (20), 12h/20h.

Chás

Teakettle

Na bucólica casinha da farmacêutica Sylvia Rodrigues, há mais de 150 tipos de chá, um para cada momento, entre puros, blends e até terapêuticos, vendidos a granel (R$ 38, com 30g; R$ 53, com 50g). Mas vá com tempo para tomar um chá quente (R$ 7, 250 ml) ou gelado na sala ao lado do jardim, como o de rosas e cranberry (R$ 14), acompanhado dos pães e bolos feitos na casa. R. Alexandre Dumas, 1.049, Chác. S. Antônio, 5523-9615. 9h30/19h30 (dom., 10h30/17h30; fecha 2ª). Cc.: D, M e V. Cd.: M e V. www.teakettle.com.br

Doces

Doce de Laura

A gaúcha Laura Estima prepara bolos e doces caseiros na pequena casa desde 1996. Algumas receitas são herança de uma doceria da família, em Porto Alegre. Se você tiver sorte, encontrará no balcão o bolo de nozes com doce de ovos (R$ 14,50, a fatia) e o bolo de brigadeiro (R$ 12, a fatia). Se quiser levar uma sobremesa para saborear em casa, peça o bolo bem-casado (R$ 10,80, a fatia; R$ 64, o quilo). R. Aspicuelta, 27, V. Madalena, 3811-9669. 10h/19h (sáb., até 18h; fecha dom. e fer.). Cc.: todos. Cd.: todos. www.docedelaura.com.br

Le Délice

Os docinhos finos – antes feitos sob encomenda pela confeiteira Andrea Gatti – podem ser provados na simpática lojinha que antecede o ateliê. Há ninho de ovos, camafeu de nozes (R$ 4,50, cada), pão de mel (R$ 6,50), bombons (R$ 4) e bolo de brigadeiro no pote (R$ 16). A casa também vende bolos e tortas maiores para viagem. Av. Agami, 236, Moema, 2892-4767. 10h/17h (sáb., 9h/12h; fecha dom. e 2ª). Cc.: D, M e V. Cd.: M e V.

Padarias

A Quinta do Marquês

A padaria prepara pães, sanduíches, salgados, pizzas e doces portugueses. A coxinha de camarão custa R$ 14,90 e o sanduíche de peito de peru e queijo branco sai por R$ 15. As pizzas são vendidas em pedaços (R$ 6) ou inteiras, como a de calabresa (R$ 29,50). Os doces portugueses são os mais procurados, como o pastel de Santa Clara (R$ 6). Av. Brigadeiro Faria Lima, 1853, Jd. Paulistano, 3371-2300. 6h/23h30. Cc.: todos. Cd.: todos. www.aquintadomarques.com.br

Pane D’Itaim

Com mesas na varanda, a padaria serve lanches, pratos rápidos e sorvetes de fabricação própria. Para levar, há um ótimo pão australiano (R$ 22, o quilo) e o pão delícia, recheado com peito de peru, queijo branco e Catupiry (R$ 46, o quilo). Na vitrine, estão expostos docinhos e bolos. Ao lado, cestas guardam diferentes sabores de carolinas (R$ 56,90, o quilo). R. Joaquim Floriano, 211, Itaim Bibi, 3078-8710. 6h/0h. Cc.: todos. Cd.: todos. www.paneditaim.com.br

Salgados

Paco Esfiha

Começou no Centro, nos anos 50, mas ganhou fama no Itaim Bibi, onde se estabeleceu nos anos 70. Com segurança, peça a esfiha de muçarela (R$ 6,80) ou a de zaatar (R$ 7,20). A de carne com champignon é uma ousadia para os padrões árabes: carne e um molho quase de estrogonofe (R$ 7,80). De sobremesa, prove a versão de Nutella (R$ 9,50). R. Joaquim Floriano, 205, Itaim Bibi, 3168-0822. 8h/22h40 (6ª e sáb., até 0h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Tortteria D’Almada

A casa é especializada em tortinhas doces e salgadas. Prove os caminitos, parecidos com empanadas, com recheios como o de carne picante ou de queijo com cebola (R$ 6,60, cada). O tortini, um pão de queijo recheado, pode ganhar peito de peru e queijo branco (R$ 4,20). Complete a refeição com os bolos servidos em fatias ou com a ‘Tortinha d’Almada’, com creme holandês e frutas vermelhas (R$ 8,50). R. Luís Góis, 1.548, V. Mariana, 5071-2343. 9h/18h. Cc.: todos. Cd.: todos. www.tortteriadalmada.com.br

Sanduíches

Burgguer’s

A estrela do cardápio é o ‘Big Burgguer’: hambúrguer de picanha (150g) com queijo derretido, alface, cebola picada e molho da casa (R$ 34,20). Para acompanhar, peça uma porção de batata frita (R$ 20,90) e o milk-shake de Ovomaltine (R$ 29,90, 700 ml). R. Azevedo Soares, 1.172, Tatuapé, 2094-3940. 11h30/1h (6ª e sáb., até 3h). Cc.: todos. Cd.: todos. www.burgguers.com.br

Hot Rod Dog

A inspiração veio das lanchonetes de estrada norte-americanas. No menu, reina o cachorro-quente em 11 versões (R$ 17 a R$ 20), uma delas vegetariana. A maioria com salsicha tipo frankfurter. Mudam os complementos: guacamole, cheddar, bacon, parmesão, chilli com feijão e molho picante. Uma das novidades é o ‘Brazilian Dog’ (R$ 17), com batata palha, molho de tomate e maionese. R. Guaimbé, 302, Mooca, 3205-4698. 18h/23h (sáb. e dom., 13h/23h; fecha 2ª e 3ª). Cc.: não aceita. Cd.: M e V.

Sorvetes

Marco Polo Gelateria & Caffè

Em frente a uma praça, fica a simpática gelateria. As receitas são todas feitas na casa, inclusive o saboroso sorbet de morango, o cremoso de pistache e o ‘Marco Polo’, de café, amêndoas crocantes e baunilha. Os potinhos (R$ 10, o pequeno; R$ 12, o médio; e R$ 15, o grande) podem ser montados com até três sabores. Lgo. Nossa Senhora do Bom Parto, 57, Tatuapé, 3805-4005. 11h/22h (6ª e sáb., até 0h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos. www.marcopologelateria.com.br