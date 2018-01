Festival de teatro infantil é uma das dicas do Bora.aí

Toda semana, o bora.aí indica os melhores programas infantis no Divirta-se

Foto: divulgação

Férias no teatro

Com apresentações diárias, o Festival de Férias do Teatro Folha chega à sua 25ª edição com ótima agenda de espetáculos infantis. Começa neste fim de semana com ‘Chapeuzinho Vermelho’, às 16h, e ‘Circo de Pulgas’ com a Cia. Circo de Bonecos, às 17h40, tanto no sábado quanto no domingo. A semana inicia com ‘João e Maria’ (2ª); ‘A Bruxinha que Era Boa’ (3ª); ‘O Grande Circo Científico’ com Mad Science (4ª); ‘Cinderela’ (5ª) e ‘Zôo-ilógico’ com a Cia Truks (6ª). A programação se repete ao longo de todas as semanas de julho. Livre.

Teatro Folha (305 lug.). Shopping Pátio Higienópolis. Av. Higienópolis, 618, piso 2, 3823- 2323. A partir de sáb. (2). 2ª a 6ª, 16h (sáb. e dom., 16h e 17h40). R$ 30. Até 31/7.

Música para os ouvidos

O Palavra Cantada, fundado há mais de 20 anos, faz show gratuito na Mooca, neste domingo (3). Sandra Peres e Paulo Tatit, líderes do grupo, apresentarão os principais sucessos da carreira. Os ingressos serão distribuídos a partir das 10h. Livre.

Teatro Municipal da Mooca Arthur Azevedo (349 lug.). Av. Paes de Barros, 955, Mooca, 2605-8007. Dom (3), 11h. Grátis.

OS TRÊS PORQUINHOS

O clássico é montado pela Trupe Pé de Histórias. Livre. Espaço Promon. Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1.830. Sáb. (2), 16h. R$ 40.