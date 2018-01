Festival de sanduíches no Armazém Paulista e outras dicas de bares

Foto: Henrique Peron/divulgação

Lanchinho de festa. O ‘Túnel do Tempo’ (R$ 25,90; foto), com lascas de calabresa e queijo, é um dos cinco sanduíches criados pelo Armazém Paulista para a Semana do Buraco Quente, de hoje (16) a 25/10. Para acompanhar, vá de ‘Chope à Mexicana’ (R$ 14,90), com limão e sal.

Al. Jauaperi, 570, Moema, 5052-3106. 17h/últ. cliente (sáb., 12h/últ.cliente; dom., 16h/últ. Cliente).

Altas horas

Genial

Aberto em 2006, pertence aos mesmos donos do Genésio e do Filial. Segue a linha boteco chique e tem boa cozinha. Lotado até tarde, serve chope Brahma (R$ 7,10, claro; R$ 8,80, black), que faz boa companhia à tigelinha de bacalhau com parmesão gratinado (R$ 26). Prove também o namorado com vatapá de camarão (R$ 54). R. Girassol, 374, V. Madalena, 3812-7442. 17h/3h30 (sáb., 12h/3h30; dom., 12h/2h; 2ª, 17h/2h30). Cc.: todos. Cd.: todos. www.bargenial.com.br

Botecos

Academia da Gula

A anfitriã, dona Rosa Brito, é portuguesa de Barcelos. Não à toa, um dos hits do boteco são os bolinhos de bacalhau (R$ 32, 12 unid.) e a porção de moela portuguesa feita na cerveja, com molho ao sugo (R$ 34,90). Sempre geladas, as cervejas (Original, Bohemia e Serramalte) custam R$ 11,90. R. Caravelas, 374, V. Mariana, 5572-2571. 7h/23h (sáb. e fer., 11h/17h30; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos. www.academiadagula.com.br

Barxaréu

Em uma esquina agitada da Vila Mariana, as cervejas em garrafa são as mais pedidas (R$ 11,20, Bohemia, Original e Serramalte). Para acompanhar, saborosos bolinhos de mandioca com carne-seca e catupiry (R$ 35,20, 10 unid.) ou de bacalhau (R$ 39,80, 12 unid.). R. Joaquim Távora, 1.150, V. Mariana, 5539-2444. 17h/1h (sáb., dom. e fer., 12h/1h). Cc.: todos. Cd.: todos. www.barxareu.com.br

Boteco Botella

A casa tem uma carta de cervejas com mais de 50 rótulos. Entre as importadas, destaca-se a tcheca 1795 (R$ 18,90, 500 ml) e, entre as nacionais, a gaúcha Abadessa (R$ 36,90, 750 ml). Para comer,a alheira (R$ 32,90) é boa opção. R. Barão de Bananal, 528, Pompeia, 3871-9165. 17h/23h (sáb. e fer., 12h/0h; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos. www.botecobotella.com.br

Famoso Bar do Justo

Sempre movimentado, o bar oferece bons petiscos. A empadinha folhada, recheada com pernil e requeijão, é um sucesso (R$ 7,50). Há também bolinho de carne-seca e almôndega (R$ 7,50, cada). As cervejas Original e a Bohemia, custam R$ 10,90, cada. R. Alferes Magalhães, 25, Santana, 2979-7195. 8h/4h. Cc.: todos. Cd.: todos. www.bardojusto.com.br

Cachaça

Gogó da Ema

O bar surgiu nos anos 1960 como empório de secos e molhados. Entre os 970 rótulos de cachaça, a mineira Canarinha (R$ 14,90, ouro) e a paraibana Volúpia (R$ 11,60, prata) são bem requisitadas. Para acompanhar, a dica é porção de cebola empanada à moda australiana (R$ 32,70). R. José Jannarelli, 261, Morumbi, 3721-2777. 17h/1h20 (sáb., 12h/últ. cliente; fecha dom. e fer.). Cc.: todos. Cd.: todos. www.gogodaema.com

Choperias

A Estalagem

Aberta em 1976, a choperia é uma das mais tradicionais da cidade. O chope Brahma (R$ 6,80, claro;

R$ 7,80, black) sai de uma chopeira com quatro bicos. As porções de bolinho de bacalhau (R$ 27) e de iscas de peixes (R$ 22) são boas pedidas. Av. Moema, 2, Moema, 5051-8415. 11h30/15h30 e 18h/0h (6ª e sáb., 11h30/1h; dom., 12h/17h). Cc.: todos Cd.: todos. Manobr.: R$ 18. www.aestalagem.com.br

Drinques

Admiral’s Place

Uma escada ao lado da entrada do Sal Gastronomia leva ao bar, que serve uma seleção de coquetéis e uísques, em ambiente com confortáveis cadeiras de couro. Para acompanhar a ‘Bruschetta do Dia’ (R$ 34), peça o drinque ‘Boulevardier’ (R$ 29), com bourbon, Campari e vermute. Às quintas, a partir das 20h, tem jazz ao vivo. Dia 22/10, quem comandará a noite serão os músicos Thiago Alves e Luiz Mello. R. Minas Gerais, 350, Higienópolis, 3257-1575. 19h/0h30 (5ª a sáb., até 1h30; fecha dom. e 2ª). Couv. art.: R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: M e V.

Anexo SB

No ínicio de 2011, foi construído esse anexo ao Boteco São Bento, um bar com luz baixa e menu mais elaborado. Experimente a versão do ‘Bloody Mary’ (R$ 26), com suco de tomate artesanal e defumado com infusão de picanha. R. Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, 480, Itaim Bibi, 3079-4389. 17h/últ.cliente (fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos. Manobr.: R$ 25. www.botecosaobento.com.br

Happy hour

Mercearia São Roque

Instalada desde 1990 em uma esquina tranquila, à sombra de coqueiros. As mesas na área externa costumam lotar nas tardes quentes. O refresco vem com as caipiroscas. A de lima da pérsia custa R$ 18,90. Serve pratos como a picanha com arroz Biro-Biro (R$ 71). Mas o carro-chefe é o sanduíche ‘Mineirinho’, com filé mignon e queijo prato no pão francês (R$ 22,40). R. Amauri, 35, Jd. Europa, 3085-6647. 12h/0h. Cc.: todos. Cd.: todos. Manobr.: R$ 20. www.merceariasaoroque.com.br

Emiliano

No térreo do estiloso hotel, estão cadeiras desenhadas pelos irmãos Campana e, em frente ao balcão, uma mesa comunitária. Experimente uma das sete opções de gim-tônica (R$ 36). O ‘Dry Martini’ (R$ 36) também é uma boa pedida para acompanhar o tartar de filé mignon ao molho de mostarda (R$ 42). R. Oscar Freire, 384, Cerq. César, 3069-4369. 12h/15h e 19h/23h. Cc.: todos. Cd.: todos. www.emiliano.com.br

Variados

Venga!

O bar de alma espanhola realiza neste sábado (17) mais uma edição do Paella Fest, das 13h às 19h. No cardápio: ‘Paella Marinera’ (R$ 34) e ‘Fideuá’ (R$ 38), com macarrão cabelo de anjo, vieira, peixe e açafrão. Outra novidade é a taça de sangria ‘Frutos Rojos’ (R$ 20), à base de vinho branco, licor de amora, limão e morango. O som da será da banda Original Wallies. R. Delfina, 196, V. Madalena, 3097-9252. 18h/1h (5ª e 6ª, até 2h; sáb., 12h/2h; dom., 12h/18h). Cc.: todos. Cd.: todos. www.venga.com.br