(Foto: divulgação)

O ragu de calabresa, com cebola assada, erva-doce, tomate cereja, azeitonas pretas e ervas frescas (foto), é uma das seis opções do menu especial de ragus servidos com massa fresca, na cantina La Grassa (R$ 49, cada), até 7/3. Na seleção, estão também os ragus de vitelo, de atum e lulas e de alcachofra.

Av. Juriti, 32, Moema, 3053-9303.