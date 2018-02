Festival de ostras no Felix Bistrot

Foto: Tadeu Brunelli/divulgação

A ‘Ostra Saygon’ (R$ 26; foto) é uma as opções do Festival das Ostras que o Felix Bistrot realiza até 23/12, com nove pratos e menu-degustação (R$ 179), com nove etapas e sobremesa.

R. José Felix de Oliveira, 555, Granja Viana, 4702-3555.

Confira o cardápio completo do festival:

Ostras à moda de Nantes “A melhor Ostra gratinada do Mundo” (R$ 28)

Ostra Gratinada com brie e alho-poró ao perfume de trufas (R$ 32)

Ostra com aliche (R$ 28)

Ostra com amêndoas e legumes (R$ 26)

Ostra Saygon (R$ 26)

Tartar de ostras com uvas (R$ 26)

Ostras, salmão e ovas de salmão com musse de maracujá e gengibre (R$ 26)

Medalhão de robalo com ostras, purê de batata com alho-poró (R$ 88)

Filé de javali com ostras sobre purê de cará (R$ 88)