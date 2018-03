Festival de milk-shake e sanduíche de sorvete estão entre as dicas de quitutes

Foto: Gabriela Garcia Gonçalves/divulgação

Na sorveteria La Girandola, os cookies de baunilha com gotas de chocolate da Beik viram sanduíche com recheio de sorvete (R$ 12), entre os 18 sabores da vitrine. R. Vupabuçu, 31, Pinheiros, 3812-9387. 12h/20h (6ª e sáb., até 21h; fecha 2ª).

A rede Johnny Rockets promove um festival de milk-shakes com sabores como doce de leite com biscoito Lotus (foto) e beijinho (R$ 24,90, cada). Morumbi Shopping. Av. Roque Petroni Jr., 1.089, Morumbi, 5181-2899. 11h/22h (6ª e sáb., até 23h).

Confira outras dicas do roteiro de Quitutes:

Cafés

Flor Café

Depois de visitar as exposições, passe na simpática cafeteria para tomar um expresso (R$ 4,50), acompanhado de uma fatia de bolo de chocolate com calda de chocolate (R$ 6,50), de frente para o Jardim da Luz. A cozinha também prepara salgados, a exemplo da quiche de alho-poró (R$ 11), e uma sugestão de prato do dia, por R$ 28,50, durante a semana, com entrada e sobremesa. Pça. da Luz, 2, Luz, 3313-1583. 10h/17h30 (fecha 3ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Doces

Brigadeiros By Cousin’s

A chef e proprietária Giuliana Loduca usa chocolates importados para fazer as mais de 60 versões de brigadeiro. A vitrine no centro da loja expõe os brigadeiros de Ovomaltine, de leite Ninho, de caramelo e de limão (R$ 4,75, cada). Também há doces franceses, como o mil-folhas (R$ 18,50). R. Cardoso de Almeida, 1.371, Perdizes, 3862-5391. 10h/19h (dom., 11h/18h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Dulca

Aberta em 1951, a tradicional confeitaria serve uma lista grande de gostosuras: bolos, chocolates, petits-fours, crostatas, panetones, sorvetes de massa, tortas doces e salgadas. Um dos sucessos da rede é o sonho fofinho e bem recheado (R$ 10). Outro destaque é a bomba de zabaione (R$ 5,50). R. Itacolomi, 639, Higienópolis, 3129-5561. 8h30/20h30 (sáb., dom. e fer., 9h/20h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Padarias

PÃO

Em sua pequena padaria, Rafael Rosa só assa pães com farinha orgânica. O de nozes com figo seco vem com muitos pedaços da fruta (R$ 19,40, 500g). Do forno sai também o ‘Cake aux Olive’, um bolo salgado e macio de azeite extravirgem, vinho e azeitonas (R$ 13,90, a fatia). Não saia sem provar o bolo de chocolate belga, que alterna massa fofinha com lâminas de caramelo (R$ 16, a fatia). R. Bela Cintra, 1.618, Consolação, 2193-2116. 7h/20h (dom., até 19h). Cc.: A, E, M e V. Cd.: M e V.

Salgados

Empanadas Caminito

O casal de uruguaios Alejandro Benavides e Adriana Benavente viveu em Buenos Aires por 20 anos antes de aportar em terras brasileiras e montar a casa. Prove a empanada clássica de carne com uva passa (R$ 7,20) ou boas criações como a de abóbora com carne-seca e provolone (R$ 8,90). Ainda há os típicos sanduíches no pão de miga, como o que leva presunto, muçarela, tomate e orégano (R$ 16). Al. dos Indígenas, 83, Planalto Paulista, 5051-0591. 12h/23h (6ª e sáb., até 0h; dom., 17h/23h; 2ª, 12h/15h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sanduíches

Milk & Mellow

Do grande salão é possível ver as estações de trabalho na cozinha. No cardápio, o hambúrguer clássico, com pão e carne, custa R$ 16,15, e pode ganhar complementos como ovo, queijos e bacon (R$ 4/ R$ 8, por item). O cheese salada custa R$ 25,75 e a porção de fritas, R$ 23. De sobremesa, vá de waffle com doce de leite e sorvete de creme (R$ 29,70). Ainda prepara beirutes, pratos rápidos, massas e saladas. Av. Cidade Jardim, 1.085, Itaim Bibi, 3168-4516. 11h30/2h (4ª a sáb., até 4h). Cc.: todos. Cd.: todos. Manobr.: R$ 15.

New Dog

Desde 1967, os lanches abastecem os baladeiros famintos. O cheese salada custa R$ 26,50. O cliente também pode montar seu próprio cachorro-quente. O ‘Cheese Dog’, com pão, salsicha e queijo

(R$ 16,90), pode vir acompanhado de bacon e creme de milho, por R$ 31,10. A porção de fritas sai por R$ 21,90. R. Joaquim Floriano, 254, Itaim Bibi, 3168-7899. 8h/5h (5ª a sáb., 24h; dom., até 4h).

Cc.: todos. Cd.: todos.