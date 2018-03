Foto: Ricardo D’Angelo/divulgação

Carro-chefe da casa, o mil-folhas ganha um festival na Confeitaria Dama. Até 9/9, as camadas de massa folhada serão intercaladas com sete novos recheios, à venda apenas de quinta a domingo: chocolate (foto), limão-siciliano, paçoca, doce de leite, café com caramelo, nozes e romeu e julieta (R$ 12, cada).

R. Ferreira de Araújo, 376, Pinheiros, 5182-5088.