Festival de lulas recheadas e pratos com camarão estão entre as dicas de restaurantes

Foto: Mauro Holanda

Com quatro endereços na cidade, o japonês Kiichi realiza o Festival de Lulas Recheadas. A porção de lula com frango, shimeji e nirá (R$ 60; foto) é uma das quatro opções que o restaurante serve até o fim de abril – todos os dias no jantar e também no almoço dos fins de semana e feriados. Al. Lorena, 138, Jd. Paulista, 3051-3330. 12h/15h e 19h/0h.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Foto: Cibele Lima

No Firin Salonu, o almoço, de 3ª a 6ª, agora inclui sobremesa do dia e café turco, por R$ 35,90 (foto). Como prato principal, o cliente escolhe um assado e dois acompanhamentos. Entre as receitas do dia, surgem frango ao molho de tahine e moussaka. R. Heitor Penteado, 147, Sumarezinho, 3803-8962. 12h/

15h e 19h/23h (sáb. e dom., 12h/16h e 19h/23h; fecha 2ª).

Foto: Gustavo Delgado

A chef Lígia Karazawa prepara novas receitas na cozinha do Brace, instalado no 3º andar do Eataly. Um exemplo é o do tagliatelle ao pesto com camarões (R$ 68; foto). Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1.489, V. N. Conceição, 3279-3323. 12h/15h e 19h/23h (6ª, até 0h; sáb., 12h/0h; dom., 12h/23h).

Foto: Maíra César

A salada de camarões e avocado, com couve-flor, agrião, avelã e romã (foto), estreia no cardápio do Spot, servida nas versões pequena (R$ 51) e grande (R$ 68). Al. Ministro Rocha Azevedo, 72, Bela Vista, 3283-0946. 12h/15h e 19h30/1h (sáb., 12h/ 17h e 19h30/1h; dom.,12h/ 17h e 19h30/0h).