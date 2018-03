Festival de Inverno de Campos do Jordão entra em sua 46ª edição

Começa neste sábado (4) o Festival de Inverno de Campos do Jordão. No primeiro dia desta 46ª edição, os destaques do evento são os concertos do Quarteto de Cordas da Cidade de São Paulo (17h, na Capela do Palácio do Governo; grátis) e da Osesp (20h30, no Auditório Cláudio Santoro; R$ 80). No domingo (5), há apresentação da Orquestra Jovem do Estado (11h, no Auditório Cláudio Santoro; R$ 20), sob regência de Cláudio Cruz, tendo o pianista Fabio Martino como solista.

O dia se encerra com a Orquestra Sinfônica Municipal(16h30, no Auditório Cláudio Santoro; R$ 50), tendo à frente o maestro titular John Neschling e participação do saxofonista Simon Diricq. A programação completa está no site www.festivalcamposdojordao.org.br e o evento vai até o dia 2/8.