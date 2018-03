Foto: Tadeu Brunelli/divulgação

Até 4/5, a tradicional Cantina Montechiaro promove sua Temporada do Funghi Porcini, com quatro receitas elaboradas especialmente para o festival. Entre as opções estão o medalhão ao molho madeira e funghi seco (R$ 115; foto) e o risoto de funghi porcini (R$ 103). Todos os pratos servem duas pessoas.

R. Santo Antônio, 844/846, Bela Vista, 3257-4032.