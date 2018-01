Festival de Direitos Humanos reúne atrações gratuitas pela cidade

Pinheiros terá edição do Bike Arte. Foto: Instituto Aromeirazero/divulgação

A partir deste fim de semana, a cidade recebe a 4ª edição do Festival de Direitos Humanos – Cidadania nas Ruas. Organizado pela Prefeitura, o evento, que vai até 17/12, reúne cerca de 30 atrações gratuitas, entre shows, filmes, debates e lançamentos.

Entre os destaques deste ano, neste sábado (10), às 11h, o Frei Caneca – Espaço Itaú (R. Frei Caneca, 569) exibe o documentário ‘Entre a Luz e a Sombra’, de Luciana Burlamaqui, sobre o Carandiru. Mais tarde, às 16h, um palco no Vale do Anhangabaú recebe o show ‘Cidadania nas Ruas’, com Rashid, Liniker e Tulipa Ruiz.

No domingo (11), às 14h, culturas de diferentes países participam de uma edição especial do festival Bike Arte Mundo, no Ideário (R. Prof. Rubião Meira, 59, Pinheiros). O evento terá quitutes sírios, turbantes nigerianos e show do grupo Soledad. Já às 16h, o ‘Batalha das Máquinas: Encontro de Dança de Rua’ reúne dançarinos iniciantes e experientes na Casa de Cultura Brasilândia (R. Paulino Galdino da Silva, s/nº, Brasilândia).

6ª (9) a 17/12. Grátis. Programação: bit.ly/FstDH2016